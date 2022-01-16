Один из лидеров КПЛ последних лет снимется с чемпионата. Названа замена

Шымкентский "Ордабасы" не будет заявляться на будущий сезон в премьер-лиге из-за финансовых проблем, сообщает Meta-ratings.kz.

"У клуба огромные задержки по заработной плате, а также имеется многомесячная задолженность перед налоговыми органами. Вместо "Ордабасы" в КПЛ попытается заявиться "Окжетпес", который в спешном порядке пробует закрыть долги перед бывшими футболистами.

Также место шымкентской команды может занять "Кайсар", вылетевший из премьер-лиги по итогам минувшего сезона", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ведущие игроки "Ордабасы" близки к переходу в "Туран" из Туркестана. Среди них Еркебулан Тунгышбаев, Абдуллай Диакате, Бекхан Шайзада и другие.

Напомним, в КПЛ-2021 шымкентский клуб занял пятое место. Также пятым клуб стал и в сезоне 2020 года. А с сезона-2014 "Ордабасы" четырежды становился четвертым и дважды бронзовым призером КПЛ (2017 и 2019).