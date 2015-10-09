Представители Кенжебека провели переговоры с известным европейским клубом

Представители вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека провели первый этап переговоров с одним из ведущих клубов Чехии — "Викторией Пльзень", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Отмечается, что чешская команда проявила интерес к трансферу 22-летнего футболиста.

В текущем сезоне Кенжебек провёл 11 матчей за "Елимай" в КПЛ, забив шесть голов и оформив три результативные передачи. Сам игрок ранее дал понять, что намерен покинуть клуб из Абайской области и рассчитывает на возвращение в Европу.

При этом "Виктория" — не единственный претендент на игрока. Им интересовались российские "Краснодар", "Динамо", "Ахмат" и "Локомотив", а также шотландские "Данди Юнайтед", "Глазго Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос".

В карьере Кенжебека ещё были такие клубы, как словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", "Женис", "Мактаарал" и "Кайрат".

