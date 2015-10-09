Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 16:55
 

Представители Кенжебека провели переговоры с известным европейским клубом

  Комментарии

Поделиться
Представители Кенжебека провели переговоры с известным европейским клубом Фото: Маржан Куандыкова/Vesti.kz©

Представители вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека провели первый этап переговоров с одним из ведущих клубов Чехии — "Викторией Пльзень", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Представители вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека провели первый этап переговоров с одним из ведущих клубов Чехии — "Викторией Пльзень", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Отмечается, что чешская команда проявила интерес к трансферу 22-летнего футболиста.

В текущем сезоне Кенжебек провёл 11 матчей за "Елимай" в КПЛ, забив шесть голов и оформив три результативные передачи. Сам игрок ранее дал понять, что намерен покинуть клуб из Абайской области и рассчитывает на возвращение в Европу.

При этом "Виктория" — не единственный претендент на игрока. Им интересовались российские "Краснодар", "Динамо", "Ахмат" и "Локомотив", а также шотландские "Данди Юнайтед", "Глазго Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос".

В карьере Кенжебека ещё были такие клубы, как словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", "Женис", "Мактаарал" и "Кайрат".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!