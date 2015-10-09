Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Появились новости о будущем игрока сборной Грузии в "Кайрате"

Грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зария по-прежнему не продлил контракт с алматинским клубом и близок к смене команды в зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С большей долей вероятности, матч с "Олимпиакосом" для Зарии может стать последним в футболке алматинского клуба. Стороны не ведут переговоров о продлении соглашения, а действующий контракт игрока завершается в конце декабря.

Ранее сообщалось, что интерес к Зарии проявляют несколько команд чемпионата Казахстана.


Отметим, что ранее расположение "Кайрата" покинули вратарь Александр Заруцкий и полузащитник Офри Арад, с которым не продлили соглашения.

Под вопросом остается будущее в алматинском клубе для защитника Егора Сорокина и полузащитника Валерия Громыко

В КПЛ-2025 на счету грузинского футболиста 18 матчей, в которых он забил пять голов и сделал три ассиста. Также он забил два мяча в Кубке Казахстана и провел восемь игр в Лиге чемпионов. Рыночная стоимость 28-летнего хавбека оценивается в 900 тысяч евро по данным Transfermarkt.

