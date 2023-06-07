Появился рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана. Обновление лета 2023 года принесло больше потерь для лидеров рейтинга, чем прибавки к рыночной стоимости, сообщают Vesti.kz.
Так, гамбийский форвард "Астаны" Дембо Дарбо, который пока не может адаптироваться в чемпионате Казахстана после успеха в Беларуси и недолгого виража в ОАЭ, потерял в стоимости 700 тысяч евро и стал главным неудачником обновления, но это не помешало ему сохранить за собой лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих игроков на отметке 1,8 миллиона евро.
При этом главным победителем обновления стал форвард "Актобе" Максим Самородов. Молодой нападающий в текущем сезоне продолжает показывать качественный футбол, как появляясь в старте, так и выходя на поле по ходу игры. Совокупность факторов привела к увеличению рыночной стоимости игрока с 450 до 700 тысяч евро, что помогло ему стать самым дорогим игроком актюбинцев.
Самые дорогие игроки казахстанской премьер-лиги:
Дембо Дарбо ("Астана") - 1,8 миллиона евро (-700 тысяч);
Макс Эбонг ("Астана") - 1,2 миллиона евро;
Игорь Сергеев ("Тобол") - 1,2 миллиона евро (-200 тысяч);
Алекса Аманович ("Астана") - 1 миллион евро (+200 тысяч);
Бобир Абдихоликов ("Ордабасы") - 1 миллион евро;
Ауро ("Ордабасы") - 1 миллион евро;
Вараздат Ароян ("Астана") - 1 миллион евро;
Абат Аймбетов ("Астана") - 900 тысяч евро (+100 тысяч);
Камо Оганесян ("Астана") - 900 тысяч евро (-100 тысяч);
Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 850 тысяч евро (+100 тысяч);
Максим Самородов ("Актобе") - 700 тысяч евро (+250 тысяч);
Артур Шушеначев ("Кайрат") - 700 тысяч евро (+100 тысяч);
Пернамбуко ("Кызыл-Жар") - 700 тысяч евро (+200 тысяч);
Темирлан Ерланов ("Ордабасы") - 700 тысяч евро (+100 тысяч);
Алибек Касым ("Актобе") - 650 тысяч евро (+100 тысяч);
Эльхан Астанов ("Астана") - 600 тысяч евро;
Мамаду Мбодж ("Ордабасы") - 600 тысяч евро (+150 тысяч);
Сергей Малый ("Ордабасы") - 600 тысяч евро (-150 тысяч);
Игорь Шацкий ("Шахтер") - 600 тысяч евро.
Ранее был опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов.