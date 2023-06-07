Появился рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана. Обновление лета 2023 года принесло больше потерь для лидеров рейтинга, чем прибавки к рыночной стоимости, сообщают Vesti.kz.

Так, гамбийский форвард "Астаны" Дембо Дарбо, который пока не может адаптироваться в чемпионате Казахстана после успеха в Беларуси и недолгого виража в ОАЭ, потерял в стоимости 700 тысяч евро и стал главным неудачником обновления, но это не помешало ему сохранить за собой лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих игроков на отметке 1,8 миллиона евро.

При этом главным победителем обновления стал форвард "Актобе" Максим Самородов. Молодой нападающий в текущем сезоне продолжает показывать качественный футбол, как появляясь в старте, так и выходя на поле по ходу игры. Совокупность факторов привела к увеличению рыночной стоимости игрока с 450 до 700 тысяч евро, что помогло ему стать самым дорогим игроком актюбинцев.

Самые дорогие игроки казахстанской премьер-лиги:

Дембо Дарбо ("Астана") - 1,8 миллиона евро (-700 тысяч);

Макс Эбонг ("Астана") - 1,2 миллиона евро;

Игорь Сергеев ("Тобол") - 1,2 миллиона евро (-200 тысяч);

Алекса Аманович ("Астана") - 1 миллион евро (+200 тысяч);

Бобир Абдихоликов ("Ордабасы") - 1 миллион евро;

Ауро ("Ордабасы") - 1 миллион евро;

Вараздат Ароян ("Астана") - 1 миллион евро;

Абат Аймбетов ("Астана") - 900 тысяч евро (+100 тысяч);

Камо Оганесян ("Астана") - 900 тысяч евро (-100 тысяч);

Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 850 тысяч евро (+100 тысяч);

Максим Самородов ("Актобе") - 700 тысяч евро (+250 тысяч);

Артур Шушеначев ("Кайрат") - 700 тысяч евро (+100 тысяч);

Пернамбуко ("Кызыл-Жар") - 700 тысяч евро (+200 тысяч);

Темирлан Ерланов ("Ордабасы") - 700 тысяч евро (+100 тысяч);

Алибек Касым ("Актобе") - 650 тысяч евро (+100 тысяч);

Эльхан Астанов ("Астана") - 600 тысяч евро;

Мамаду Мбодж ("Ордабасы") - 600 тысяч евро (+150 тысяч);

Сергей Малый ("Ордабасы") - 600 тысяч евро (-150 тысяч);

Игорь Шацкий ("Шахтер") - 600 тысяч евро.

Ранее был опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →