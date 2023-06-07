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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов

Опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов
©КФФ

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих казахстанских футболистов, сообщают Vesti.kz.

Лидерство в рейтинге сохранил Бахтиер Зайнутдинов - рыночная стоимость полузащитника московского ЦСКА составляет пять миллионов евро. Второе место занимает защитник "Зенита" Нуралы Алип с ценником в 1,2 миллиона евро.

При этом в первой десятке сразу несколько игроков прибавили в цене: форвард "Астаны" Абат Аймбетов и полузащитник шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген подорожали на 100 тысяч евро и теперь оцениваются в 900 и 850 тысяч евро соответственно.

Наибольший рост зафиксирован у нападающего "Актобе" Максима Самородова (+250) - его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро. На этой же отметке остановились защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов (+100) и форвард "Кайрата" Артур Шушеначев (+100).

В топ-10 самых дорогих казахстанских футболистов по версии Transfermarkt вошли:
1. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) - 5 миллионов евро;
2. Нуралы Алип ("Зенит") - 1,2 миллиона евро;
3. Александр Меркель (без клуба) - 1 миллион евро;
4. Марат Быстров ("Ахмат") - 1 миллион евро;
5. Абат Аймбетов ("Астана") - 900 тысяч евро;
6. Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 850 тысяч евро;
7. Георгий Жуков ("Цанчжоу Майти Лайонс") - 750 тысяч евро;
8. Темирлан Ерланов ("Ордабасы") - 700 тысяч евро;
9. Артур Шушеначев ("Кайрат") - 700 тысяч евро;
10. Максим Самородов ("Актобе") - 700 тысяч евро.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
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