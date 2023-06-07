Опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих казахстанских футболистов, сообщают Vesti.kz.
Лидерство в рейтинге сохранил Бахтиер Зайнутдинов - рыночная стоимость полузащитника московского ЦСКА составляет пять миллионов евро. Второе место занимает защитник "Зенита" Нуралы Алип с ценником в 1,2 миллиона евро.
При этом в первой десятке сразу несколько игроков прибавили в цене: форвард "Астаны" Абат Аймбетов и полузащитник шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген подорожали на 100 тысяч евро и теперь оцениваются в 900 и 850 тысяч евро соответственно.
Наибольший рост зафиксирован у нападающего "Актобе" Максима Самородова (+250) - его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро. На этой же отметке остановились защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов (+100) и форвард "Кайрата" Артур Шушеначев (+100).
В топ-10 самых дорогих казахстанских футболистов по версии Transfermarkt вошли:
1. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) - 5 миллионов евро;
2. Нуралы Алип ("Зенит") - 1,2 миллиона евро;
3. Александр Меркель (без клуба) - 1 миллион евро;
4. Марат Быстров ("Ахмат") - 1 миллион евро;
5. Абат Аймбетов ("Астана") - 900 тысяч евро;
6. Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 850 тысяч евро;
7. Георгий Жуков ("Цанчжоу Майти Лайонс") - 750 тысяч евро;
8. Темирлан Ерланов ("Ордабасы") - 700 тысяч евро;
9. Артур Шушеначев ("Кайрат") - 700 тысяч евро;
10. Максим Самородов ("Актобе") - 700 тысяч евро.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Загрузка матч-центра...
Реклама