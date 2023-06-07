Опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих казахстанских футболистов, сообщают Vesti.kz.

Лидерство в рейтинге сохранил Бахтиер Зайнутдинов - рыночная стоимость полузащитника московского ЦСКА составляет пять миллионов евро. Второе место занимает защитник "Зенита" Нуралы Алип с ценником в 1,2 миллиона евро.

При этом в первой десятке сразу несколько игроков прибавили в цене: форвард "Астаны" Абат Аймбетов и полузащитник шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген подорожали на 100 тысяч евро и теперь оцениваются в 900 и 850 тысяч евро соответственно.

Наибольший рост зафиксирован у нападающего "Актобе" Максима Самородова (+250) - его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро. На этой же отметке остановились защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов (+100) и форвард "Кайрата" Артур Шушеначев (+100).

В топ-10 самых дорогих казахстанских футболистов по версии Transfermarkt вошли:

1. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) - 5 миллионов евро;

2. Нуралы Алип ("Зенит") - 1,2 миллиона евро;

3. Александр Меркель (без клуба) - 1 миллион евро;

4. Марат Быстров ("Ахмат") - 1 миллион евро;

5. Абат Аймбетов ("Астана") - 900 тысяч евро;

6. Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 850 тысяч евро;

7. Георгий Жуков ("Цанчжоу Майти Лайонс") - 750 тысяч евро;

8. Темирлан Ерланов ("Ордабасы") - 700 тысяч евро;

9. Артур Шушеначев ("Кайрат") - 700 тысяч евро;

10. Максим Самородов ("Актобе") - 700 тысяч евро.

С полным списком можно ознакомиться здесь.