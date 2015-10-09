Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 17:51
 

Появились новости о будущем игрока сборной Казахстана в "Астане"

  Комментарии

Поделиться
Появились новости о будущем игрока сборной Казахстана в "Астане" ©ФК "Ордабасы"

Вингер сборной Казахстана Эльхан Астанов в ближайшее время вернется в расположение "Астаны" после аренды в составе "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Вингер сборной Казахстана Эльхан Астанов в ближайшее время вернется в расположение "Астаны" после аренды в составе "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В конце этой недели Астанов прибудет в столицу. Игрок планирует начать сборы в составе столичного клуба и там же стороны примут решение относительно будущего. В тренерском штабе "Астаны" рассчитывают на Эльхана, поскольку он отлично проявил себя в "Ордабасы" в рамках полугодичной аренды. Кроме того, игрок важен с точки зрения лимита и ограниченности рынка среди местных футболистов.

В прошлом году 25-летний вингер провел вторую часть сезона в составе родного "Ордабасы", где забил шесть голов в девяти матчах КПЛ и вернулся в сборную Казахстана.


Ранее "Астана" рассталась с несколькими легионерами, в их числе вингер Усман Камара, полузащитник Макс Эбонг, форвард Джеффри Чинеду.

Также контракты закончились у казахстанских игроков: Нурали Жаксылыка, Марата Быстрова и Александра Марочкина.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 01:00   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!