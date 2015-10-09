Появились новости о будущем игрока сборной Казахстана в "Астане"

Вингер сборной Казахстана Эльхан Астанов в ближайшее время вернется в расположение "Астаны" после аренды в составе "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В конце этой недели Астанов прибудет в столицу. Игрок планирует начать сборы в составе столичного клуба и там же стороны примут решение относительно будущего. В тренерском штабе "Астаны" рассчитывают на Эльхана, поскольку он отлично проявил себя в "Ордабасы" в рамках полугодичной аренды. Кроме того, игрок важен с точки зрения лимита и ограниченности рынка среди местных футболистов.

В прошлом году 25-летний вингер провел вторую часть сезона в составе родного "Ордабасы", где забил шесть голов в девяти матчах КПЛ и вернулся в сборную Казахстана.

Ранее "Астана" рассталась с несколькими легионерами, в их числе вингер Усман Камара, полузащитник Макс Эбонг, форвард Джеффри Чинеду.

Также контракты закончились у казахстанских игроков: Нурали Жаксылыка, Марата Быстрова и Александра Марочкина.

