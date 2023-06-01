Магомед Адиев объявил окончательный состав сборной Казахстана на июньские матчи отбора ЧЕ-2024 и в нем оказалось большое количество выпускников академии "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему представители алматинского клуба уже в ближайшем будущем могут составить костяк национальной команды.
Гигантские вложения "Кайрата" в инфраструктуру и академию постепенно начинают оправдывать себя, что отражается на количестве бывших и нынешних игроков клуба в сборной.
На сей раз непосредственно из алматинской команды были вызваны три игрока - Вячеслав Швырев, Артур Шушеначев и Данил Устименко. Никто из них пока не закрепился в основе, а Швырев с Устименко и вовсе никогда не играли за основную сборную. Однако их перспективы достаточно осязаемые. Устименко может стать заменой Игорю Шацкому через несколько лет. Шушеначев и Швырев благодаря возрасту, опять же, способны прибавлять и стать частью костяка.
При этом в сборной есть немало воспитанников "Кайрата", ныне выступающих за другие клубы. Нуралы Алип и Рамазан Оразов - как раз из числа таковых, и сейчас они ключевые фигуры в системе Адиева. Плюс, есть Ян Вороговский. Да, он не прошел через академию, однако с уверенностью можно сказать, что как игрок уровня сборной он сформировался именно в "Кайрате". Долгожданный вызов в сборную получил и еще один экс-кайратовец - центрбек Алибек Касым.
В итоге, в нынешнем составе семь футболистов, прошедших и воспитанных в структуре "Кайрата", и, что особенно радует, все они молоды и готовы прогрессировать.
Но уже в этом году список делегатов от "Кайрата" может увеличиться. Адиев заявил, что Лев Кургин уже рассматривается как третий-четвертый выбор на позицию левого защитника в сборной. Также Магомед Мусаевич наблюдает за центральным защитником Дамиром Касабулатом и опорным полузащитником Адилетом Садыбековым, который уже сыграл за сборную в прошлом году. Периодически в числе кандидатов рассматривается и креативный полузащитник Андрей Ульшин, но ему пока определенно не хватает стабильности.
То есть потенциально у нас вырисовывается практически целый состав от "Кайрата" в сборной Казахстана. И по сути это только первое-второе поколение воспитанников, а ведь академия существует всего 11 лет и дальше количество и качество игроков алматинского клуба должны лишь улучшаться.
Фото: КФФ©, ФК "Кайрат"©