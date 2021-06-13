Последняя команда КПЛ продлила безвыигрышную серию до 11 матчей

Перед этим туром у нее поменялся тренер.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:52
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Кайсар - Туран 0:0

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Турнирная таблица

Кызылординский "Кайсар" и туркестанский "Туран" сыграли вничью в последнем матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 0:0. Таким образом, безвыигрышная серия "Кайсара" достигла 11 матчей, в ней кызылординская команда потерпела семь поражений и еще четыре раза сыграла вничью. С восемью очками "Кайсар" занимает последнее место в КПЛ. Перед этой игрой команду возглавил Владимир Никитенко.

"Туран" с 16 очками занимает 11-е место в КПЛ. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Кайсар ФК Туран ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:52
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