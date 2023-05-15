"После сборной мы его не узнаем". Почему Карпович раскритиковал новую звезду "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:09
©КФФ

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович остро отреагировал на поражение от "Кайрата" и публично подверг критике сразу нескольких своих игроков и уделил особое внимание Максиму Самородову. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, действительно ли молодой нападающий сборной Казахстана сбавил после яркого старта сезона. 

В словах Карповича относительно Самородова есть несколько расставленных акцентов, которые следует вновь привести: 

"К сожалению, наши молодые ребята, получая похвалу от СМИ, от болельщиков, немножко снижают требования. И это видно. Немножко ориентируются на нефутбольные вещи и так далее. И это им мешает прогрессировать и развиваться. Получается так, что зажегся огонек раз и потух. Понимаем, что у Максима определенный талант, но талант без трудолюбия, без усердия, без ежедневной работы – он ничто. К сожалению, после возвращения со сборной мы не узнаем Максима. Я надеюсь, что через СМИ он услышит и поймет, что вопрос-то в нем". 

Конечно, когда Карпович говорит о "нефутбольных вещах", он наверняка знает больше, чем все остальные, но при этом есть и то, что видно и в публичном пространстве. Например, Самородов сделал предложение своей девушке, это важное событие и так или иначе это не может не отвлекать и не влиять на эмоциональное состояние. Кроме того, болельщики "Актобе" отмечают, что Самородов активно вел одну из соцсетей, хотя в данном случае это скорее уже незначительная деталь. 

Важнее то, какой временной промежуток очертил Карпович относительно спада формы Самородова. И тут он абсолютно прав. Самородов до матчей сборной в марте - три матча в КПЛ, четыре гола, после возвращения из сборной - шесть матчей, ни одного гола, два ассиста (причем второй в матче с "Аксу" скорее формальный). 

Прав Карпович и в том, что из-за травм выбыли прямые конкуренты Самородова по позиции. В частности, Уго Видемон, который в оптимальной форме безусловно игрок основы. 

В определенной степени нынешняя история с Самородовым схожа с той, что случилось в прошлом году с Эльханом Астановым. Как мы помним, Эльхан также ярко начал сезон в клубе, сверкнул в сборной, а вот во второй части лишь изредка напоминал о своем таланте. Астанова порой отправляли в запас в "Ордабасы", а в сборной Адиев и вовсе пошел на радикальный шаг и не вызвал на стартовые матчи цикла Евро-2024. Эльхан к его чести отреагировал максимально профессионально и сейчас возвращает былое доверие. 

Возможно, этот путь предстоит пройти и Самородову, ведь он такой же молодой игрок. Карпович как тренер достаточно четко обозначил проблему, но в то же время, интересно и то как воспринимают подобное сами футболисты. Один из самых опытных игроков "Актобе" Дмитрий Шомко высказал позицию в которой опять же есть рациональное зерно. "Я не думаю, что Макс расслабился. Просто он впервые столкнулся с таким большим вниманием и ожиданием, ему как молодому тяжело с этим справиться", - отметил Шомко. 

Но самое важное - это реакция Самородова. Сделает ли он выводы из реплики Карповича и вернет ли форму, чтобы не выпасть из сборной Казахстана? Предстоящий отрезок сезона должен показать, каков Самородов не только как игрок, но и как личность.

Фото: ©ФК "Актобе"

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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