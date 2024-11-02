"Портят футбол". Экс-игрок "Кайрата" оценил судейство в скандальном матче "Астаны"

Бывший нападающий сборной Казахстана и "Кайрата" Бауыржан Турысбек высказался об уровне судейства в чемпионате страны, передают Vesti.kz.

В частности, игрок высказал свое мнение о недавнем матче перенесенного 17-го тура, где "Астана" обыграла "Атырау" со счетом 3:2, забив победный гол с пенальти на 101-й минуте.

"О судействе говорить уже, наверное, все устали. Здесь уже давняя проблема. По мне, я считаю, что эта игра должна была закончиться с ничьей – 2:2. А судьи, я так скажу, сейчас больше портят футбол, и мешают футболу: лишними свистками, лишними амбициями, лишними какими-то. Считаю, что опыта не хватает нынешним судьям", - цитирует Турысбека Sportnews.kz.

На данный момент в чемпионате Казахстана лидирует "Астана" с 43 очками. Позади "Кайрат", у команды Рафаэля Уразбахтина 41 набранный балл. Третью позицию занимает "Ордабасы", в активе шымкентцев 39 очков.