Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"

"Тобол" после ухода главного тренера Григория Бабаяна, судя по всему, примет Александр Москаленко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чего добился 44-летний казахстанский специалист, помогавший в костанайском клубе Бабаяну.

Уход Бабаяна посреди сезона из клуба, претендующего на чемпионство, стал достаточно неожиданным. Казахстанского специалиста, нашедшего себя в "Тоболе" и поставившего команде за два года приличную игру, похоже, ждет повышение в России. Спустя считанные дни после ничьей с "Астаной" в 15-м туре чемпионата Казахстана Бабаян отправился на предсезонные сборы с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что 41-летний тренер должен был примкнуть к старому знакомому по "Астане" и сборной Казахстана Станимиру Стойлову, которого также всевозможные источники отправляют в клубы РПЛ.

Что касается "Тобола", то пока не было официального представления Москаленко. Бесспорно, его приход на тренерский мостик может вызвать немало вопросов и споров в среде болельщиков и специалистов. Если у Бабаяна уже есть самостоятельный бэкграунд и трофеи, то Москаленко в основном работал ассистентом главного тренера. К слову, это может быть и плюсом для него. Последние два сезона Москаленко помогал Бабаяну, а значит, не понаслышке знает возможности команды в целом и отдельно взятых игроков. Времени на адаптацию у него уйдет минимум, а знакомство с коллективом Москаленко вовсе не потребуется. Другой вопрос в том, как он справится со своими обязанностями в новом качестве.

На клубном уровне казахстанец работал ассистентом в "Астане" и "Кайсаре". Помимо Бабаяна, он был помощником Стойлова, Романа Григорчука и Стойчо Младенова.

Самостоятельно Москаленко тренировал родной "Булат АМТ" из Темиртау, в котором становился лучшим тренером первой лиги сезона-2015, а также возглавлял "Экибастуз".

В 2019 году Москаленко был назначен старшим тренером молодежной сборной Казахстана. Под его руководством команда провела восемь матчей, в том числе три контрольных против сверстников из Эстонии (1:2), Украины (0:2) и Латвии (1:1), и стартовала в отборе на Евро-2021.

Подопечные Москаленко в пяти встречах одержали две победы и одну игру завершили вничью. В двух поединках команда уступила. Семь очков были набраны благодаря успешным выездам на Фарерские острова (3:1) и в Черногорию (2:1). Северную Македонию на своем поле Казахстан не смог обыграть - 1:1. Всю картину смазали домашние проигрыши Испании (0:1) и Израилю (1:2). Несмотря на уверенный старт в квалификации, Москаленко в конце 2019-го ушел из сборной. Его сменил Алмас Кулшинбаев. В оставшихся пяти матчах молодежная сборная потерпела четыре поражения и добилась одной победы.

Уже 19 июня Москаленко может дебютировать в высшем дивизионе. В этот день "Тобол" примет "Жетысу". Сейчас костанайская команда занимает второе место в чемпионате, отставая на три очка от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

При этом костанайцам предстоит выступление в Лиге конференций. Первым их соперником стал хорватский "Хайдук" из города Сплит.

Фото: КФФ©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!