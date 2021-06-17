Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Прямая трансляция EFC 37
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"

Он входил в тренерский штаб Бабаяна.

Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"
Александр Москаленко. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

"Тобол" после ухода главного тренера Григория Бабаяна, судя по всему, примет Александр Москаленко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чего добился 44-летний казахстанский специалист, помогавший в костанайском клубе Бабаяну.

Уход Бабаяна посреди сезона из клуба, претендующего на чемпионство, стал достаточно неожиданным. Казахстанского специалиста, нашедшего себя в "Тоболе" и поставившего команде за два года приличную игру, похоже, ждет повышение в России. Спустя считанные дни после ничьей с "Астаной" в 15-м туре чемпионата Казахстана Бабаян отправился на предсезонные сборы с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что 41-летний тренер должен был примкнуть к старому знакомому по "Астане" и сборной Казахстана Станимиру Стойлову, которого также всевозможные источники отправляют в клубы РПЛ.

Что касается "Тобола", то пока не было официального представления Москаленко. Бесспорно, его приход на тренерский мостик может вызвать немало вопросов и споров в среде болельщиков и специалистов. Если у Бабаяна уже есть самостоятельный бэкграунд и трофеи, то Москаленко в основном работал ассистентом главного тренера. К слову, это может быть и плюсом для него. Последние два сезона Москаленко помогал Бабаяну, а значит, не понаслышке знает возможности команды в целом и отдельно взятых игроков. Времени на адаптацию у него уйдет минимум, а знакомство с коллективом Москаленко вовсе не потребуется. Другой вопрос в том, как он справится со своими обязанностями в новом качестве.

На клубном уровне казахстанец работал ассистентом в "Астане" и "Кайсаре". Помимо Бабаяна, он был помощником Стойлова, Романа Григорчука и Стойчо Младенова.

Самостоятельно Москаленко тренировал родной "Булат АМТ" из Темиртау, в котором становился лучшим тренером первой лиги сезона-2015, а также возглавлял "Экибастуз".

В 2019 году Москаленко был назначен старшим тренером молодежной сборной Казахстана. Под его руководством команда провела восемь матчей, в том числе три контрольных против сверстников из Эстонии (1:2), Украины (0:2) и Латвии (1:1), и стартовала в отборе на Евро-2021.

Подопечные Москаленко в пяти встречах одержали две победы и одну игру завершили вничью. В двух поединках команда уступила. Семь очков были набраны благодаря успешным выездам на Фарерские острова (3:1) и в Черногорию (2:1). Северную Македонию на своем поле Казахстан не смог обыграть - 1:1. Всю картину смазали домашние проигрыши Испании (0:1) и Израилю (1:2). Несмотря на уверенный старт в квалификации, Москаленко в конце 2019-го ушел из сборной. Его сменил Алмас Кулшинбаев. В оставшихся пяти матчах молодежная сборная потерпела четыре поражения и добилась одной победы.

Уже 19 июня Москаленко может дебютировать в высшем дивизионе. В этот день "Тобол" примет "Жетысу". Сейчас костанайская команда занимает второе место в чемпионате, отставая на три очка от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

При этом костанайцам предстоит выступление в Лиге конференций. Первым их соперником стал хорватский "Хайдук" из города Сплит.

Фото: КФФ©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Тобол ФК КПЛ-2021 Лига конференций Бабаян Григорий ЧМ-2022 Сборная РК по футболу Стойлов Станимир Григорчук Роман

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:19
Футбол
Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола" Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"
Сегодня , 13:16
Футбол
Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ
Сегодня , 09:22
Футбол
Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата" Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата"
Вчера , 22:19
Футбол
В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной В Казахстане нацелились на экс-форварда "Рубина" из европейской сборной
Вчера , 21:40
Футбол
Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны" Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны"
Вчера , 20:21
Футбол
Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию
Вчера , 19:14
Футбол
Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА
Вчера , 18:25
Футбол
Стал известен соперник "Кайрата" в Лиге конференций в случае поражения в первом раунде Лиги чемпионов Стал известен соперник "Кайрата" в Лиге конференций в случае поражения в первом раунде Лиги чемпионов
Вчера , 16:16
Футбол
"Кайрат" узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов "Кайрат" узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов
Вчера , 15:09
Футбол
Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности
Вчера , 14:44
Футбол
Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ
Вчера , 11:50
Футбол
В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион
Вчера , 11:24
Футбол
Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен
Вчера , 10:22
Футбол
С кем сыграют "Астана", "Тобол" и "Шахтер"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций С кем сыграют "Астана", "Тобол" и "Шахтер"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций
Вчера , 08:52
Футбол
Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА Определились потенциальные соперники "Астаны", "Тобола" и "Шахтера" в новом турнире УЕФА
Вчера , 08:28
Футбол
"Тобол" нашел замену Бабаяну. Тренер покинул клуб "Тобол" нашел замену Бабаяну. Тренер покинул клуб
15 июня, 19:26
Футбол
Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ
15 июня, 17:17
Футбол
"Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным "Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным
15 июня, 16:17
Футбол
"Кайрат" узнал соперника по старту в Лиге чемпионов "Кайрат" узнал соперника по старту в Лиге чемпионов
15 июня, 16:06
Футбол
Скоростной немец, "казахский Месси" и самородок из Сеула. Как в "Кайрате" не смогли заменить Исаэля Скоростной немец, "казахский Месси" и самородок из Сеула. Как в "Кайрате" не смогли заменить Исаэля
15 июня, 14:40
Футбол
Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ
15 июня, 13:39
Футбол
"Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов
15 июня, 11:55
Футбол
Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики
15 июня, 10:53
Футбол
Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин
15 июня, 08:25
Футбол
Форвард "Кайрата" стал самым дорогим футболистом в немецком клубе Форвард "Кайрата" стал самым дорогим футболистом в немецком клубе
15 июня, 07:27
Футбол
Четвертый клуб КПЛ остался без капитана Четвертый клуб КПЛ остался без капитана
14 июня, 23:20
Футбол
ПФЛК вернула "Шахтеру" очки и вытащила его из зоны вылета КПЛ ПФЛК вернула "Шахтеру" очки и вытащила его из зоны вылета КПЛ
14 июня, 23:02
Футбол
"Кайрат" рассказал подробности перехода Штрели Мамбы в немецкий клуб "Кайрат" рассказал подробности перехода Штрели Мамбы в немецкий клуб
14 июня, 22:39
Футбол
"Обладаю скоростью и стремлением к голам". Штрели Мамба сделал заявление после ухода из "Кайрата" "Обладаю скоростью и стремлением к голам". Штрели Мамба сделал заявление после ухода из "Кайрата"
14 июня, 21:28
Футбол
Штрели Мамба покинул "Кайрат" и перешел в немецкий клуб Штрели Мамба покинул "Кайрат" и перешел в немецкий клуб
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика