Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию

Казахстанский тренер Григорий Бабаян отправился в составе делегации московского ЦСКА на сборы в Бад-Тацмансдорф (Австрия). Но о его назначении главным тренером вместо ушедшего Ивицы Олича речь пока не идет, сообщает "Спорт-Экспресс".

Также отмечается, что на данный момент не стоит вопрос о возвращении из "Краснодара" Василия Березуцкого. Работой футболистов ЦСКА будет руководить Алексей Березуцкий.

Напомним, что ранее Бабаяна отправляли в "Нижний Новгород", который должен был принять болгарин Станимир Стойлов, с ним они вместе работали в "Астане" и сборной Казахстана. В костанайском клубе после ухода Бабаяна решили пока довериться его ассистенту Александру Москаленко.

За "армейцев" с лета прошлого года выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов.

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