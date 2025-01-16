Покатилов близок к переходу в зарубежный клуб

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" готовится арендовать вратаря "Тобола" и сборной Казахстана Стаса Покатилова, передают Vesti.kz.

По информации azerisport.com, стороны ведут переговоры, и уже почти договорились. Срок аренды 32-летнего голкипера будет рассчитан до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что Покатиловым интересуются шымкентский "Ордабасы" и талдыкорганский "Жетысу". Также не исключалось, что он продолжит карьеру в составе "Тобола".

Покатилов - воспитанник уральского "Акжайыка". Также защищал цвета "Актобе", "Кайрата" и карагандинского "Шахтера".

"Сабах" - серебряный (2022/23) и бронзовый призер (2023/24) азербайджанской премьер-лиги.