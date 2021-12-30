Одним из новичков "Астаны" в межсезонье может стать бразилец Брайан Гарсия. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как легионер провел сезон в "Атырау" и что он может дать столичному клубу.

Бразилец присоединился к "нефтяникам" в феврале 2021 года. Экс-игрок бразильских клубов "Америка", "Португеза", "Понта Прета", "Крузейро" и "Витория", также выступавший во второй команде португальской "Бенфики", пришел в "Атырау" после года в армянском "Алашкерте".

Бразильский латераль сразу пришелся ко двору. 29-летнему игроку даже не пришлось серьезно адаптироваться в клубе. На старте сезона Брайан отличился в матче с "Астаной", в котором, правда, "Атырау" был разгромлен - 2:6, а также сыграл важную роль в первом поражении "Кайрата" в чемпионате. "Атырау" обыграл алматинцев со счетом 1:0, а бразилец оформил ассист.

Всего он забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в 25 матчах КПЛ-2021. Наряду с поляком Петром Гжельчаком Брайан стал самым результативным игроком команды, а по ассистам он вообще оказался лучшим среди игроков "Атырау".

Помимо игровых качеств, легионер отметился и юмором. Так, после поединка третьего тура против "Актобе", в котором "нефтяники" уступили со счетом 1:3, Брайан назвал главного судью Антона Кучму из Кокшетау клоуном. Причем бразилец сделал это не в оскорбительной манере напрямую, а опубликовал шуточный сториз с арбитром, назначившим два пенальти в ворота "Атырау" в своем Instagram.

Безусловно, для "Астаны" приход бразильца будет серьезным усилением. Очевидно, что технический арсенал Брайана позволяет ему выступать в любом большом клубе Казахстана.

В КПЛ-2021 в рядах столичных на позиции Брайана играл Энрике Кадете Лопес. Вероятно, бразилец сильнее и разностороннее испанского защитника. С уходом Тиграна Барсегяна левый фланг "Астаны" однозначно просел. В связи с этим обоснованно можно рассуждать о кандидатуре Брайана, способного быть одинаково полезным как в атаке, так и в обороне.

Напомним, "Астана" завершила КПЛ-2021 на втором месте. В Кубке Казахстана клуб вылетел в полуфинале, проиграв дуэль "Кайрату" с общим счетом 0:6.

Отметим, сообщается, что новичком "Астаны" стал Елдос Ахметов, который прошлый сезон провел в "Таразе". Кроме того, столичный клуб ведет переговоры с экс-лидером "Кайсара" Думаном Нарзилдаевым.

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