Плюс три позиции за день: клуб из зоны вылета КПЛ узнал приятные перспективы

13-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ) будет открыт двумя матчами, который пройдут сегодня в 18:00. Один из них пройдет в Астане между "Женисом" и "Атырау". Корреспондент Vesti.kz озвучил свой прогноз на эту игру.

В актуальной таблице чемпионата "Атырау" занимает последнее 14-е место, имея в активе четыре очка. Что касается "Жениса", то команда тоже в зоне вылета, находясь на 12-й строчке с 10 баллами.

"Атырау" - команда с самым глубоким кризисом в КПЛ-2025. Они не выиграли ни одного матча с 1 марта и идут на серии из 14 игр (13 поражения и одна ничья). Понятно, что в стане нефтяников пытаются встряхнуть коллектив и зарядить на борьбу, но вряд ли они сумеют прыгнуть выше головы. Для "Жениса" очень удачно складывается календарь июньских матчей: сначала матч с оставшимся без легионеров "Тураном" и первая победа в сезоне КПЛ (2:0), а теперь домашняя игра с абсолютным аутсайдером чемпионата. В этом противостоянии вижу победу "Жениса". Второй успех кряду приведет столичных к рывку сразу на три позиции по итогам игрового дня (при условии, что "Туран" не обыграет на выезде "Елимай"). Это будет большим успехом для "Жениса", - считает корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.



Информацию о прямой трансляции всех пяти матчей КПЛ, которые пройдут сегодня, можете узнать здесь:

Прямая трансляция пяти матчей 13-го тура КПЛ. Сыграют "Кайрат", "Тобол" и не только