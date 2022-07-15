Перегруз КПЛ и минимальный интерес из РПЛ. Почему правило ЕАЭС ничего не дает казахстанскому футболу

Отсутствие статуса легионера для игроков из ЕАЭС в проекции казахстанского футбола пока не оправдывает ожиданий. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это правило скорее вредит, чем приносит пользу КПЛ и сборной.
Правило ЕАЭС в первую очередь рассматривалось с казахстанской стороны как шанс для игроков привлечь внимание клубов РПЛ. Приказ о том, что спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории России, вступил в силу 1 июля 2020 года. С тех пор из Казахстана в РПЛ закрепились ровно два игрока - Марат Быстров и Нуралы Алип.
Но и в этих двух случаях есть подозрение, что все могло получиться даже без этого правила. Быстрова привлек Андрей Талалаев, который хорошо знал возможности игрока и уже работал с ним, он давно хотел его подписать. Алип пришел в связи с дружественными отношениями Кайрата Боранбаева с "Зенитом".
Вы скажете, что статус не легионера позволил остаться Нуралы, а вот ранее (до вступления закона в силу) с этим не повезло Исламхану. Но нет, "Зениту" был нужен защитник, тем более молодой и левоногий, а вот игроков плана Баторика (когда он проходил просмотр) в команде Семака было предостаточно.
Тот же Зайнутдинов появился и заиграл в "Ростове" еще до вступления закона в силу. А значит, многое зависит не от статуса, а от работы и прогресса игрока.
Показательно, что сейчас, когда российский футбол в изоляции, когда им требуется латать дыры после огромного оттока легионеров, к футболистам из Казахстана практически нет интереса (на радаре лишь Эльхан Астанов и Максим Самородов, но и они пока не убедили российские клубы).
То есть даже в такой ситуации они глобально не рассматривают казахстанский рынок. Да, возможно, это проблема в том числе качества наших игроков, но, так или иначе, конкурентоспособных футболистов на уровне РПЛ в Казахстане явно больше двух-трех.
При этом российские клубы активно следят за чемпионатом Узбекистана и, что любопытно, сейчас в РПЛ узбекских игроков столько же, сколько и казахстанских - трое. А ведь игроки из Узбекистана считаются легионерами в РПЛ.
В то же время обратная сторона - чемпионат Казахстана заполонили российские игроки. Их уже больше 30 в КПЛ. О качестве, их вкладе и потенциале мы говорили в отдельном материале. То есть чемпионат Казахстана стал как будто бы еще одной категорией в иерархии российских лиг.
То есть получается так, что многие казахстанцы не получают практику в родном чемпионате из-за правила ЕАЭС и совершенно безалаберной политики многих клубов КПЛ по селекции. И в то же время это правило пока не дает глобального эффекта по росту и привлечению наших игроков в РПЛ. В итоге правило ЕАЭС пока несет больше вреда казахстанскому футболу, чем пользы.Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт