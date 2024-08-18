Пенсионеры-чемпионы из Казахстана узнали цену вылета из еврокубков

Сегодня, 18 августа, пройдут три матча 17-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги "Жетысу" - "Тобол" (18:00), "Шахтер" - "Ордабасы" (18:00) и "Актобе" - "Кайсар" (20:00), передают Vesti.kz.

"Ордабасы", после фиаско в еврокубках, предсказали вероятную потерю очков.

"Тремя матчами (без учета игры "Астаны") закроется 17-й тур КПЛ. Особое внимание будет приковано к играм в Караганде и Актобе. В этих городах играют лидеры чемпионата. Специалистов интересует морально-психологическое состояние шымкентцев. Вылет из еврокубков и предстоящая отставка тренера могут не самым лучшим образом повлиять на мотивацию игроков. Но самое главное, успеют ли они восстановиться после энергозатратного выезда в Ереван. Для южных пенсионеров срок восстановления слишком маленький. Поэтому, на наш взгляд, "Шахтер" может набрать очки и притормозить действующего чемпиона.

"Актобе" не должен испытать больших проблем с "Кайсаром". Домашние стены - хорошее подспорье для победы. Наконец, в третьем матче абсолютно невозможно спрогнозировать победителя. В паре "Жетысу" - "Тобол" результат может быть каким угодно. И любой исход никого не удивит. Однако костанайцы кажутся чуточку злее и перед ними стоят более высокие задачи", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.

Напомним, "Ордабасы" свой еврокубковый путь начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев подал в отставку после матча в Ереване, клуб ее принял с оговоркой, что белорусский специалист отработает игру с "Шахтером".

Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в КПЛ