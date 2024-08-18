Пенсионеры-чемпионы из Казахстана узнали цену вылета из еврокубков

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:40 Комментарии 1
©ФК "Ордабасы"

Сегодня, 18 августа, пройдут три матча 17-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги "Жетысу" - "Тобол" (18:00), "Шахтер" - "Ордабасы" (18:00) и "Актобе" - "Кайсар" (20:00), передают Vesti.kz.

"Ордабасы", после фиаско в еврокубках, предсказали вероятную потерю очков.

"Тремя матчами (без учета игры "Астаны") закроется 17-й тур КПЛ. Особое внимание будет приковано к играм в Караганде и Актобе. В этих городах играют лидеры чемпионата. Специалистов интересует морально-психологическое состояние шымкентцев. Вылет из еврокубков и предстоящая отставка тренера могут не самым лучшим образом повлиять на мотивацию игроков. Но самое главное, успеют ли они восстановиться после энергозатратного выезда в Ереван. Для южных пенсионеров срок восстановления слишком маленький. Поэтому, на наш взгляд, "Шахтер" может набрать очки и притормозить действующего чемпиона.

"Актобе" не должен испытать больших проблем с "Кайсаром". Домашние стены - хорошее подспорье для победы. Наконец, в третьем матче абсолютно невозможно спрогнозировать победителя. В паре "Жетысу" - "Тобол" результат может быть каким угодно. И любой исход никого не удивит. Однако костанайцы кажутся чуточку злее и перед ними стоят более высокие задачи", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.

Напомним, "Ордабасы" свой еврокубковый путь начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев подал в отставку после матча в Ереване, клуб ее принял с оговоркой, что белорусский специалист отработает игру с "Шахтером".

Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в КПЛ

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Жетысу ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол Шахтер ФК Ордабасы ФК Актобе ФК Кайсар ФК
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:40
КПЛ
Пенсионеры-чемпионы из Казахстана узнали цену вылета из еврокубков
Сегодня , 08:04
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в КПЛ
Вчера , 22:58
КПЛ
Видеообзор самого крупного разгрома в КПЛ-2024
Вчера , 21:54
КПЛ
Разгромом завершился матч с участием аутсайдера КПЛ
Вчера , 21:11
КПЛ
Видеообзор победы "Кайрата" в матче за лидерство в КПЛ
Вчера , 17:58
КПЛ
"Кайрат" в матче с голом и удалением вернул себе лидерство в КПЛ
Вчера , 15:50
КПЛ
"Ахмат" принял решение по защитнику сборной Казахстана после трансфера Самородова
Вчера , 09:00
КПЛ
Новый лидер? Прямая трансляция матчей 17-го тура КПЛ
16 августа, 21:41
КПЛ
Назван кандидат на пост главного тренера в "Ордабасы"
16 августа, 18:29
КПЛ
"Ордабасы" выступил с заявлением о новом тренере после провала в еврокубках
© 2008 - 2024 ТОО «EML»