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Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в КПЛ

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Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в КПЛ ©ФК "Актобе"

Сегодня, 18 августа, пройдут три матча в рамках 17-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 18 августа, пройдут три матча в рамках 17-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Сыграют "Жетысу" - "Тобол" (18:00), "Шахтер" - "Ордабасы" (18:00), "Актобе" - "Кайсар" (20:00).

Встречу "Актобе" - "Кайсар" в прямом эфире покажет Qazsport, прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Остальные игры покажет сайт QFL:

Ссылка 1

Ссылка 2

Ранее в других матчах 17-го тура "Кызылжар" уступил "Кайрату", а "Елимай" разгромил "Туран".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Футбол Жетысу ФК Тобол ФК Казахстан Шахтер ФК Ордабасы ФК Актобе ФК Кайсар ФК

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