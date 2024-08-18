Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в КПЛ

Сегодня, 18 августа, пройдут три матча в рамках 17-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Сыграют "Жетысу" - "Тобол" (18:00), "Шахтер" - "Ордабасы" (18:00), "Актобе" - "Кайсар" (20:00).

Встречу "Актобе" - "Кайсар" в прямом эфире покажет Qazsport, прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Остальные игры покажет сайт QFL:

Ссылка 1

Ссылка 2

Ранее в других матчах 17-го тура "Кызылжар" уступил "Кайрату", а "Елимай" разгромил "Туран".