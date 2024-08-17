"Кайрат" в матче с голом и удалением вернул себе лидерство в КПЛ
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Алматинский "Кайрат" одержал победу в матче 17-го тура КПЛ-2024 над "Кызыл-Жаром", сообщают Vesti.kz.
Алматинский "Кайрат" одержал победу в матче 17-го тура КПЛ-2024 над "Кызыл-Жаром", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, а единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник алматинцев Андрей Ульшин.
Воспитанник "Кайрата" откликнулся на фланговую передачу и в касание поразил ворота Вадима Петрова.
Отметим, что петропавловцы на 91-й минуте остались в меньшинстве после удаления Хорана Нижича. Центральный защитник из Хорватии получил вторую желтую карточку.
Таким образом, алматинцы набрали 31 очко и сместили с вершины "Актобе", у которого 29 баллов. "Красно-белые" сыграют завтра, 18 августа на своем поле с "Кайсаром".
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|15
|8
|5
|2
|26-14
|29
|3
|Ордабасы
|13
|7
|5
|1
|21-9
|26
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Кайсар
|14
|5
|5
|4
|15-17
|20
|6
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|7
|Тобол
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|15
|4
|6
|5
|14-17
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|14
|2
|2
|10
|5-24
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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