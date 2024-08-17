"Кайрат" в матче с голом и удалением вернул себе лидерство в КПЛ

Алматинский "Кайрат" одержал победу в матче 17-го тура КПЛ-2024 над "Кызыл-Жаром", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, а единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник алматинцев Андрей Ульшин.

Воспитанник "Кайрата" откликнулся на фланговую передачу и в касание поразил ворота Вадима Петрова.

Отметим, что петропавловцы на 91-й минуте остались в меньшинстве после удаления Хорана Нижича. Центральный защитник из Хорватии получил вторую желтую карточку.

Таким образом, алматинцы набрали 31 очко и сместили с вершины "Актобе", у которого 29 баллов. "Красно-белые" сыграют завтра, 18 августа на своем поле с "Кайсаром".