Пенальти Томасова на 95-й минуте спас "Астану" от поражения в матче КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:59
©ФК "Астана"

"Туран" сыграл вничью с "Астаной" в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:2. Причем от поражения гости ушли уже в добавленное время. 

"Астана" могла первой повести в счете, но на 42-й минуте Педро Эуженио не забил пенальти.

После перерыва на замену в "Туране" вышел Бакдаулет Зульфикаров, который сразу же поразил ворота столичной команды. А на 60-й минуте 2:0 сделал Артем Гуренко.

"Астана" смогла сократить разрыв в счете благодаря голу Абата Аймбетова на 83-й минуте. И на пятой добавленной ко второму тайму минуте Марин Томасов забил пенальти и спас команду от поражения. 

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

В итоге столичный клуб остался на втором месте в турнирной таблице, следом с таким же количеством очков идет костанайский "Тобол", который ранее одержал победу. Лидерство же сохранил "Актобе", который проиграл аутсайдеру. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 20 5 8 7 19-25 23
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Туран ФК Астана ФК КПЛ

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