"Тобол" и "Кайрат" одержали победы в матчах КПЛ

В Костанае и Петропавловске завершились матчи 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Тобол" на своем поле принимал "Шахтер" и одержал победу со счетом 3:1. На 17-й минуте Серикжан Мужиков вывел хозяев вперед. Но Стефан Букорац сравнял еще до перерыва. С 54-й минуты "горняки" доигрывали в меньшинстве после удаления Айдоса Таттыбаева. Хозяева воспользовались численным преимуществом, чтобы довести счет до победного. На 74-й минуте 11-метровый точно реализовал Душан Йованчич, выведя команду вперед. А на 82-й точку во встрече поставил Серж Дебле. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Со счетом 1:2 завершилась параллельная встреча между "Кызыл-Жаром" и "Кайратом". Жоао Пауло вывел алматинцев вперед на 19-й минуте, но в добавленное к первому тайму время хозяев увел от поражения Элгуджа Лобжанидзе. До конца основного времени на табло горело 1:1, но на четвертой добавленной минуте гости вырвали-таки победу благодаря голу Вячеслава Швырева. Подробную статистику можно посмотреть тут.
Отметим, что сегодня, 2 октября, состоятся еще два матча 21-го тура. В Уральске лидер КПЛ "Актобе" встретится с "Акжайыком", а в Туркестане "Туран" примет "Астану".
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