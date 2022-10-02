"Тобол" и "Кайрат" одержали победы в матчах КПЛ

В Костанае и Петропавловске завершились матчи 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Тобол" на своем поле принимал "Шахтер" и одержал победу со счетом 3:1. На 17-й минуте Серикжан Мужиков вывел хозяев вперед. Но Стефан Букорац сравнял еще до перерыва. С 54-й минуты "горняки" доигрывали в меньшинстве после удаления Айдоса Таттыбаева. Хозяева воспользовались численным преимуществом, чтобы довести счет до победного. На 74-й минуте 11-метровый точно реализовал Душан Йованчич, выведя команду вперед. А на 82-й точку во встрече поставил Серж Дебле. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Со счетом 1:2 завершилась параллельная встреча между. Жоао Пауло вывел алматинцев вперед на 19-й минуте, но в добавленное к первому тайму время хозяев увел от поражения Элгуджа Лобжанидзе. До конца основного времени на табло горело 1:1, но на четвертой добавленной минуте гости вырвали-таки победу благодаря голу Вячеслава Швырева. Подробную статистику можно посмотреть тут

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 3 Астана 20 11 4 5 43-19 37 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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Отметим, что сегодня, 2 октября, состоятся еще два матча 21-го тура. В Уральске лидер КПЛ "Актобе" встретится с "Акжайыком", а в Туркестане "Туран" примет "Астану".