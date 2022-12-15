Озвучена сумма долгов клуба КПЛ

Стала известна сумма долгов футбольного клуба "Кайсар" из Кызылорды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, кызылординцы получили трансферный бан и имеют долги, а сумма этих долгов равна 500 миллионам тенге.

Напомним, что сезон-2022 "Кайсар" провел в первой лиге Казахстана, финишировал на втором месте в таблице и вернулся в КПЛ.

В межсезонье на пост главного тренера был назначен россиянин Виктор Кумыков, который возглавлял клуб еще в период 2003-2004 годов. А на предсезонных сборах кызылординцы собираются сыграть с командой из итальянской Серии A.