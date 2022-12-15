Озвучена сумма долгов клуба КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:00
©instagram.com/fckaysar_official

Стала известна сумма долгов футбольного клуба "Кайсар" из Кызылорды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, кызылординцы получили трансферный бан и имеют долги, а сумма этих долгов равна 500 миллионам тенге.

Напомним, что сезон-2022 "Кайсар" провел в первой лиге Казахстана, финишировал на втором месте в таблице и вернулся в КПЛ.

В межсезонье на пост главного тренера был назначен россиянин Виктор Кумыков, который возглавлял клуб еще в период 2003-2004 годов. А на предсезонных сборах кызылординцы собираются сыграть с командой из итальянской Серии A.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:59
КПЛ
Игрок сборной Казахстана заинтересовал топ-клуб РПЛ
Сегодня , 21:00
КПЛ
Озвучена сумма долгов клуба КПЛ
Сегодня , 19:50
КПЛ
"Будто в 90-е годы вернулся!". Иностранный тренер - о долгах и работе в Казахстане
Сегодня , 19:22
КПЛ
В Казахстан может вернуться известный футболист из Африки
Сегодня , 14:21
КПЛ
Защитники "Кайрата" и форварды "Астаны". Топ-5 самых дорогих трансферов в истории КПЛ
Вчера , 17:20
КПЛ
Игрока сборной Казахстана пытались вернуть в родной клуб капитанской повязкой. Подробности
Вчера , 13:59
КПЛ
"Согласился бы не выделяться таким образом". Карпович - о своей главной цели в "Актобе"
Вчера , 12:12
КПЛ
Игрок сборной Узбекистана ведет переговоры с клубом КПЛ
Вчера , 10:25
КПЛ
Футболист российской премьер-лиги получил предложение от топ-клуба Казахстана
13 декабря, 20:51
КПЛ
Клуб КПЛ сыграет с командой из итальянской Серии A
© 2008 - 2022 ТОО «EML»