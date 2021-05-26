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Отсутствие прогресса и заметный спад, или как упала результативность бомбардиров КПЛ-2020

Не может быть довольным даже Пауло.

Отсутствие прогресса и заметный спад, или как упала результативность бомбардиров КПЛ-2020
Элгуджа Лобжанидзе. Фото: ФК "Тобол"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Половина сезона в OLIMPBET-чемпионате Казахстана уже позади, в турнирной таблице все более-менее понятно, а в списке бомбардиров выделяются несколько результативных исполнителей. Корреспондент Vesti.kz уделил внимание голеадорам прошлогоднего розыгрыша премьер-лиги, оценив их показатели уже в нынешней кампании. Исходя из статистики, напрашиваются определенные выводы. 

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром КПЛ стал бразилец из "Ордабасы" Жоао Пауло, забивший 12 мячей в 20 матчах. На два мяча он опередил выступавшего за "Кайрат" Абата Аймбетова (10). В четверку самых метких снайперов с семью мячами в активе попали Вагнер Лав из все того же "Кайрата" и форвард "Кайсара" Элгуджа Лобжанидзе, а по шесть голов записали на свой счет Пиерос Сотириу, Рунар Мар Сигурьонссон (оба - "Астана") и Айбар Жаксылыков ("Жетысу").

Как известно, в новом сезоне Аймбетов выступает за "Астану", Лобжанидзе - за "Тобол", а Сотириу и Сигурьонссон покинули чемпионат Казахстана.

Более-менее стабильную результативность удалось сохранить Пауло. "Ордабасы" в текущем сезоне крайне нестабилен, но Пауло проявляет себя неплохо. В десяти проведенных матчах он забил шесть мячей, а также записал в актив три результативных паса. Вот только все эти очки по системе "гол+пас" он набрал в стартовых шести турах премьер-лиги, а в последних четырех проведенных матчах не отметился ничем. 

В каждом втором матче в среднем забивает Аймбетов - восемь игр и четыре мяча. Но эти голы были оформлены в двух матчах, в которых Абат отмечался дублями. В оставшихся шести играх он ничем не запомнился. 

Хуже дела обстоят у Лобжанидзе. В прошлом сезоне грузин тащил "Кайсар", но в этом является лишь вторым нападающим в "Тоболе". В десяти проведенных встречах Элгуджа забил два гола и сделал столько же ассистов. У его конкурента по позиции - Неманьи Николича - шесть мячей в 11 матчах.

Но если у Лобжанидзе получается хоть что-то с переменным успехом, то значительно упала результативность у 23-летнего Жаксылыкова в "Жетысу". За половину сезона он принял участие в семи матчах КПЛ, забив лишь один мяч. Проблемы есть и в целом в команде, ведь "семиреченцы" находятся на последнем месте в турнирной таблице. Но в последних двух турах коллективу удалось добыть две победы. 

Отсюда следует, что лучшие бомбардиры прошлого сезона не смогли в полной мере сохранить былую результативность, не говоря уже о ее улучшении. Пауло отлично начал, но "заглох" в седьмом туре, а Аймбетов здорово проявлял себя в первых матчах за "Астану", но затем сложилась целая серия из безголевых игр, а еще была травма. Что касается Лобжанидзе и Жаксылыкова, то здесь очевиден регресс относительно прошлого года. 

Зато радует вернувший былые кондиции Марин Томасов из "Астаны", который сейчас с восемью голами лидирует в бомбардирской гонке. Также неплохо себя зарекомендовали новички чемпионата, в числе которых уже упомянутый Николич (6), Хосе Канте из "Кайрата" (6), Давид Караев (6) и Уаджди Сали (5) из "Каспия", а также Николай Ковталюк (5), защищающий цвета "Акжайыка".

Напомним, что после окончания первого круга в турнирной таблице премьер-лиги уверенно лидирует "Астана" (33), на пять пунктов опережающая "Тобол" (28). У "Кайрата" и "Акжайыка" в активе по 21 набранному баллу.

Фото: ФК "Ордабасы", ФК "Астана", ФК "Жетысу"©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Ордабасы ФК Кайрат ФК Аймбетов Абат Кайсар ФК Сотириу Пиерос Астана ФК Жетысу ФК Тобол ФК Каспий Акжайык ФК

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