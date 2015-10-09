"Ордабасы" усилился тренером из Европы

Шымкентский "Ордабасы" официально усилил тренерский штаб. Должность тренера по физической подготовке занял румын Влад Никоарэ, передают Vesti.kz.

Главные факты о новом специалисте:

• Опыт в сборной: последние годы Никоарэ работал в молодёжной сборной Румынии (U-21), пройдя с ней финальные стадии Евро в 2021, 2023 и 2025 годах.

• Клубная карьера: в Румынии специалист трудился в таких командах, как УТА, "Волунтари" и "Политехника Тимишоара", где внедрял современные технологии для контроля формы и восстановления игроков.

• Дуэт специалистов: в текущем сезоне Никоарэ будет отвечать за физическое состояние футболистов "Ордабасы" совместно с действующим тренером Луизом Альберто.

Отметим, что "Ордабасы" лидирует в таблице КПЛ-2026, набрав 34 очка после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате шымкентцы проведут на выезде с "Улытау" 28 июня, начало - в 17:00.

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