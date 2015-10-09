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КПЛ
Вчера 20:10
 

"Ордабасы" усилился тренером из Европы

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"Ордабасы" усилился тренером из Европы ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" официально усилил тренерский штаб. Должность тренера по физической подготовке занял румын Влад Никоарэ, передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" официально усилил тренерский штаб. Должность тренера по физической подготовке занял румын Влад Никоарэ, передают Vesti.kz.

Главные факты о новом специалисте:

• Опыт в сборной: последние годы Никоарэ работал в молодёжной сборной Румынии (U-21), пройдя с ней финальные стадии Евро в 2021, 2023 и 2025 годах.

• Клубная карьера: в Румынии специалист трудился в таких командах, как УТА, "Волунтари" и "Политехника Тимишоара", где внедрял современные технологии для контроля формы и восстановления игроков.

• Дуэт специалистов: в текущем сезоне Никоарэ будет отвечать за физическое состояние футболистов "Ордабасы" совместно с действующим тренером Луизом Альберто.


Отметим, что "Ордабасы" лидирует в таблице КПЛ-2026, набрав 34 очка после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате шымкентцы проведут на выезде с "Улытау" 28 июня, начало - в 17:00.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау   •   Тур 15, мужчины
27 июня 17:00   •   не начат
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
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Кайрат
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