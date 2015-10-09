В "Реале" приняли судьбоносное решение по Мбаппе

Мадридский "Реал" собирается строить игру команды в новом сезоне вокруг Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz. Как сообщает AS, в клубе разрабатывают тактическую модель, которая позволит французу максимально использовать свои сильные качества.

По данным источника, тренерский штаб хочет видеть Мбаппе не классическим центральным нападающим, постоянно находящимся в штрафной площади соперника, а более свободным футболистом. Француз должен чаще получать мяч в глубине поля, иметь пространство для разгона и использовать свою скорость на открытых участках.

В руководстве "Королевского клуба" считают его ключевой фигурой долгосрочного проекта. В Мадриде рассматривают Мбаппе как фундамент будущих успехов команды и игрока, вокруг которого будет формироваться костяк состава.

Именно поэтому "сливочные" уделяют особое внимание подбору партнёров, способных раскрыть лучшие качества француза. Этим летом клуб уже усилился защитником Ибраима Конате, который является соотечественником Мбаппе, а также подписал Бернарду Силву — бывшего партнёра форварда по выступлениям за "Монако".

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