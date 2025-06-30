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"Ордабасы" снова пострадал от него. Легионер открыл тайну победы "Кайрата"

©ФК "Кайрат"

Португальский нападающий "Кайрата" Жоржиньо поделился эмоциями после уверенной победы над "Ордабасы" в матче 14-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Футболист отметил важность забитого мяча, рассказал о текущей форме и раскрыл, как команда готовится к следующему поединку.

Напомним, "Кайрат" вдевятером обыграл шымкентцев со счетом 1:0.

- Прежде всего, спасибо. Это была очень тяжелая игра, как мы и ожидали. В классике по-другому не бывает. Нам повезло, что мы рано открыли счет - всегда хорошо начать с гола. Потом у нас возникли трудности, потому что соперник изменил свою игровую структуру, и это доставило нам проблемы.

В перерыве мы внесли корректировки, стали играть лучше, и примерно после 75–80 минуты игра была уже решена. Дальше это была уже совсем другая история, и я бы не хотел об этом говорить.

- Ты снова забил "Ордабасы". В прошлом году ты тоже отличился в Шымкенте. Что чувствуешь?

- Каждый раз, когда забиваю, это приятно. Здорово, что снова получилось отличиться именно против них. Забавно, что мяч влетел в те же ворота, с той же стороны поля, как и тогда. Забивать всегда приятно, вне зависимости от соперника.

- Следующая игра уже в пятницу. Как команда будет восстанавливаться и готовиться за пять дней?

- Как обычно. Мы профессионалы. В Казахстане такое нечасто бывает, но мы обязаны быть готовы к каждому матчу. После такой победы усталости нет. Когда выигрываешь в такой борьбе, вопреки всему, отдыхать становится легко. Уже послезавтра все восстановятся, и начнем готовиться к следующей битве.

- Как нога? Как самочувствие?

- Чувствую небольшую боль, но ничего серьезного. Соперник упал прямо мне на ногу. Было непросто продолжать игру на таком уровне интенсивности.

В текущем сезоне португалец провел 18 матчей за "Кайрат" во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять ассистов.

В квалификации Лиги конференций - 2024/25 Жоржиньо в составе "Дифферданжа" из Люксембурга забил три гола в двух матчах с "Ордабасы". В домашнем матче, он забил единственный и победный мяч. В ответной игре португалец оформил дубль: в основное время счет был 4:3 в пользу "Ордабасы", в серии пенальти шымкентцы также победили (4:3).


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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