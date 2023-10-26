"Ордабасы" сделал заявление после первого чемпионства в истории

Футбольный клуб "Ордабасы" проинформировал о том, что слухи об уходе Мамаду Мбоджи из команды не являются действительными, передают Vesti.kz.

"Руководство клуба и тренерский штаб доверяют Мамаду как ключевому игроку команды и довольны его игрой", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 30-летний сенегальский защитник покинет "Ордабасы" после завершения сезона, поскольку в клубе решили не предлагать ему новый контракт.

Мбодж пополнил состав шымкентцев в начале года. В его карьере также были азербайджанский "Нефтчи" (Баку), литовский "Жальгирис", сербские "Напредак", "Црвена Звезда" и сенегальский "Дакар Сакре-Кер".

Напомним, что "Ордабасы" по итогам 25-го тура впервые в истории стал чемпионом Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →