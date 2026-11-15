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"Ордабасы" решил расстаться с бразильским нападающим

Эвертон Мораес. Фото: ФК "Ордабасы"©

Шымкентский "Ордабасы" не планирует продлевать контракт с бразильским нападающим Эвертоном Мораесем, передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, соглашение 24-летнего футболиста истекает в конце года, после чего он покинет клуб.

Мораес выступал за "Ордабасы" с февраля 2025 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи, а также оформил с командой "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок страны.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро. До переезда в Казахстан форвард выступал на родине за "Баия", "Лондрину" и "Новуризонтино".

Ранее "Ордабасы" объявил об уходе украинского футболиста, подробности - тут.

Также стало известно, что шымкентцы проявляют интерес к лидерам сборной Казахстана из "Астаны" и "Елимая".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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