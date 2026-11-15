"Ордабасы" решил расстаться с бразильским нападающим

Шымкентский "Ордабасы" не планирует продлевать контракт с бразильским нападающим Эвертоном Мораесем, передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, соглашение 24-летнего футболиста истекает в конце года, после чего он покинет клуб.

Мораес выступал за "Ордабасы" с февраля 2025 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи, а также оформил с командой "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок страны.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро. До переезда в Казахстан форвард выступал на родине за "Баия", "Лондрину" и "Новуризонтино".

Ранее "Ордабасы" объявил об уходе украинского футболиста, подробности - тут.

Также стало известно, что шымкентцы проявляют интерес к лидерам сборной Казахстана из "Астаны" и "Елимая".