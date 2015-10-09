Чемпион Казахстана объявил об уходе украинского футболиста

"Ордабасы" объявил об уходе украинского футболиста Юрия Вакулко в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Вакулко присоединился к шымкентской команде в июне 2025 года и с тех пор провёл 44 матча во всех турнирах, внеся весомый вклад в оформление первого в истории клуба "золотого дубля".

До перехода в "Ордабасы" 29-летний полузащитник играл за украинские клубы "Кривбасс", "Днепр", киевский "Арсенал", а также латвийскую "Ригу" и сербский "Партизан".

Напомним, в этом году "Ордабасы" завоевал чемпионство в КПЛ и Кубок Казахстана.

Ранее шымкентцы объявили об уходе главного тренера Андрея Мартина и подписании топ-вингера европейской сборной.

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