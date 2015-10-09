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"Ордабасы" объявил об уходе главного тренера после "золотого дубля"

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"Ордабасы" объявил об уходе главного тренера после "золотого дубля" ©ФК "Ордабасы"

Футбольный клуб "Ордабасы" и главный тренер Андрей Мартин по взаимному согласию сторон приняли решение не продлевать трудовой контракт, сообщают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Ордабасы" и главный тренер Андрей Мартин по взаимному согласию сторон приняли решение не продлевать трудовой контракт, сообщают Vesti.kz.

52-летний молдавский специалист возглавил основную команду шымкентцев в декабре 2024 года. Уже в своём первом сезоне специалист довёл "Ордабасы" до финала Кубка Казахстана.

Однако главным достижением Мартина стал сезон-2026, вошедший в историю клуба. Под его руководством команда впервые завоевала чемпионский титул и Кубок Казахстана в одном сезоне, оформив исторический золотой дубль.

"Ордабасы" выразил благодарность Андрею Мартину за проделанную работу, профессионализм и значительный вклад в успехи команды.

В клубе подчеркнули, что специалист вписал своё имя в историю шымкентского футбола, приведя команду к первому в её истории золотому дублю. Его достижения навсегда останутся частью летописи "Ордабасы".


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