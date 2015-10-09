Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 20:23
 

"Ордабасы" официально подписал топ-вингера европейской сборной

  Комментарии

Поделиться
"Ордабасы" официально подписал топ-вингера европейской сборной Фото: ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" объявил о переходе вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка, заключив с 28-летним футболистом двухлетний контракт, передают Vesti.kz.

Поделиться

Шымкентский "Ордабасы" объявил о переходе вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка, заключив с 28-летним футболистом двухлетний контракт, передают Vesti.kz.

Гуцуляк продолжит карьеру в Казахстане

О подписании соглашения с игроком сборной Украины сообщила пресс-служба шымкентского клуба.

Гуцуляк — воспитанник футбольной школы "Карпат". На протяжении профессиональной карьеры он выступал за украинские команды "Карпаты", "Десна", "Днепр-1" и "Полесье". Также в 2016 году вингер находился в системе испанского "Вильярреала".

Последним клубом украинца перед переездом в Казахстан стало житомирское "Полесье", за которое он играл с лета 2024 года.

Статистика Гуцуляка и достижения "Ордабасы"

ВуУкраинской премьер-лиге Гуцуляк провёл 226 матчей, забил 52 гола и отдал 32 результативные передачи. Всего на профессиональном уровне вингер сыграл 280 встреч, отметившись 56 забитыми мячами и 36 ассистами.

За сборную Украины футболист дебютировал в 2024 году. С тех пор он провёл 16 матчей и забил шесть голов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет три миллиона евро — более 1,5 миллиарда тенге.

В минувшем сезоне "Ордабасы" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат Казахстана и национальный Кубок.

Прогрессивный бельгиец или именитый Саньоль? Кто возглавит "Ордабасы" после Мартина

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига наций 2026/27   •   Молдова   •   Групповой этап, мужчины
13 ноября 22:00   •   не начат
Молдова
Молдова
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Молдова
Ничья
Казахстан
Проголосовало 47 человек

Реклама

Живи спортом!