Новичок "Ордабасы" с отрывом стал самым дорогим футболистом КПЛ

Украинский вингер Алексей Гуцуляк, перешедший в шымкентский "Ордабасы", возглавил рейтинг самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по версии Transfermarkt, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гуцуляк вдвое дороже самого дорогого игрока прошлого сезона

По данным портала, стоимость новичка "Ордабасы" составляет три миллиона евро, что эквивалентно более чем 1,5 миллиарда тенге. Это в два раза больше оценки самого дорогого футболиста КПЛ по итогам прошлого сезона.

Им был полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич, выступающий за "Астану". Его рыночная стоимость составляла 1,5 миллиона евро.

Кто ещё входит в число самых дорогих игроков КПЛ?

Среди других дорогостоящих футболистов чемпионата Казахстана также выделяются ещё четыре игрока, чья стоимость оценивается в один миллион евро:

Максат Абраев — вингер "Астаны" (Казахстан);

Ги-Марселин Килама — защитник "Ордабасы" (Камерун);

Жожиньо — нападающий "Кайрата" (Португалия);

Пабло Альварес — полузащитник "Актобе" (Испания).

Напомним, в минувшем сезоне "Ордабасы" оформил золотой дубль, выиграв чемпионат Казахстана и национальный Кубок. Теперь шымкентский клуб усилился одним из самых дорогих футболистов лиги.

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