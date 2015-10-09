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КПЛ
11 ноября 20:40
 

Новичок "Ордабасы" с отрывом стал самым дорогим футболистом КПЛ

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Новичок "Ордабасы" с отрывом стал самым дорогим футболистом КПЛ Алексей Гуцуляк в составе сборной Украины. Фото: ©Украинская ассоциация футбола

Украинский вингер Алексей Гуцуляк, перешедший в шымкентский "Ордабасы", возглавил рейтинг самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по версии Transfermarkt, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Украинский вингер Алексей Гуцуляк, перешедший в шымкентский "Ордабасы", возглавил рейтинг самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по версии Transfermarkt, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Гуцуляк вдвое дороже самого дорогого игрока прошлого сезона

По данным портала, стоимость новичка "Ордабасы" составляет три миллиона евро, что эквивалентно более чем 1,5 миллиарда тенге. Это в два раза больше оценки самого дорогого футболиста КПЛ по итогам прошлого сезона.

Им был полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич, выступающий за "Астану". Его рыночная стоимость составляла 1,5 миллиона евро.

Кто ещё входит в число самых дорогих игроков КПЛ?

Среди других дорогостоящих футболистов чемпионата Казахстана также выделяются ещё четыре игрока, чья стоимость оценивается в один миллион евро:

  • Максат Абраев — вингер "Астаны" (Казахстан);
  • Ги-Марселин Килама — защитник "Ордабасы" (Камерун);
  • Жожиньо — нападающий "Кайрата" (Португалия);
  • Пабло Альварес — полузащитник "Актобе" (Испания).

Напомним, в минувшем сезоне "Ордабасы" оформил золотой дубль, выиграв чемпионат Казахстана и национальный Кубок. Теперь шымкентский клуб усилился одним из самых дорогих футболистов лиги.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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