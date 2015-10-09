"Ордабасы" проявляет интерес к лидерам сборной Казахстана из "Астаны" и "Елимая"

"Ордабасы" продолжает активно работать на трансферном рынке и на данный момент изучает несколько кандидатур для усиления среди казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В контексте возможного ужесточения лимита (в следующем сезоне в заявке могут оказаться уже не десять легионеров, а девять), "Ордабасы" еще более внимательно следит за рынком казахстанских игроков.

В частности, шымкентский клуб интересуется ситуацией и положением по защитнику "Астаны" Яну Вороговскому и полузащитнику "Елимая" Рамазану Оразову. У Вороговского завершается контракт со столичным клубом, но пока ситуация неопределенная, поскольку "Астана" ждет решения по новому инвестору, от этого зависит и будущее игроков.

Что касается Оразова, у него есть контракт с "Елимаем" на будущий год. То есть "Ордабасы" предстоит провести переговоры с клубом из Семея, если шымкентцы решат окончательно пойти за 28-летним хавбеком.

Оба футболиста вписываются в стратегию "Ордабасы" со спортивной точки зрения. И в клубе убеждены, что их уровень будет соответствовать требованиям нового главного тренера.

Напомним, что в "Ордабасы" ранее публично подтверждали интерес к полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову и к вингеру Галымжану Кенжебеку.

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