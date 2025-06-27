"Ордабасы" расстался с воспитанником "Кайрата"

Шымкентский "Ордабасы" объявил об уходе казахстанского форварда Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

24-летний Швырев присоединился к "Ордабасы" в начале года в статусе свободного агента. За шымкентскую команду он провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.



До перехода в "Ордабасы" Швырев выступал за алматинский "Кайрат", воспитанником которого он является. Также в его карьере значится уральский "Акжайык".

В разные годы футболист вызывался в сборные Казахстана до 17 и до 21 года.