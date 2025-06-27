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"Ордабасы" расстался с воспитанником "Кайрата"

©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" объявил об уходе казахстанского форварда Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

24-летний Швырев присоединился к "Ордабасы" в начале года в статусе свободного агента. За шымкентскую команду он провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.


До перехода в "Ордабасы" Швырев выступал за алматинский "Кайрат", воспитанником которого он является. Также в его карьере значится уральский "Акжайык".

В разные годы футболист вызывался в сборные Казахстана до 17 и до 21 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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