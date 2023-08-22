В "Ордабасы" прокомментировали состояние Исламхана после игры с "Кайратом"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 16:36
©ФК "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" Бауыржан Исламхан получил повреждение в матче 20-го тура КПЛ с "Кайратом" и покинул поле в первом тайме. Президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, когда хавбек может вернуться в строй. 

"После матча с "Кайратом" у него не было болевых ощущений. Но обследование он проходит, выясняем какова степень повреждения. Надеемся, что Бауыржан вернется в строй в ближайшее время", - заявил Абдубаитов. 

Отметим, что Исламхан включен в расширенный список сборной Казахстана на ближайшие матчи отборочного цикла ЧЕ-2024 против Северной Ирландии и Финляндии. 

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел десять матчей в КПЛ, забил два гола и отдал три голевые передачи. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32
6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Ордабасы ФК Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу КПЛ

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