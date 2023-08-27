"Ордабасы" потерял очки в матче с "Тоболом", но сохранил лидерство в КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 21Турнирная таблица →
В Костанае состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Тобол", середняк турнира, принимал шымкентский "Ордабасы", который лидирует в КПЛ.
Встреча завершилась нулевой ничьей. Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.
Потеряв очки, "Ордабасы" все равно остался на первом месте турнирной таблицы. А вот "Тобол" поднялся на шестое. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.