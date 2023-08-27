"Ордабасы" потерял очки в матче с "Тоболом", но сохранил лидерство в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 22:56
©ФК "Ордабасы"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 21

Тобол - Ордабасы 0:0

Турнирная таблица →

В Костанае состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Тобол", середняк турнира, принимал шымкентский "Ордабасы", который лидирует в КПЛ.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь

Потеряв очки, "Ордабасы" все равно остался на первом месте турнирной таблицы. А вот "Тобол" поднялся на шестое. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49
2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41
3 Астана 20 12 4 4 24-16 40
4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36
5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35
6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28
7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28
8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26
9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25
10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23
11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18
12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18
13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15
14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Ордабасы ФК КПЛ

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