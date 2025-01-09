"Ордабасы" хочет заменить вратаря сборной Казахстана иностранцем

Голкипер "Ордабасы" и сборной Казахстана Бекхан Шайзада близок к уходу из шымкентской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вратарь поддерживает форму в составе "Турана" и рассматривает все поступающие предложения.

Известно, что руководство и тренерский штаб "Ордабасы" хотят сделать ставку на голкипера сборной Молдовы Дмитрия Челядника.

Также Шайзаде было сделано предложение, не соответствующее уровню лидера команды и игрока сборной.

В основной команде "Ордабасы" Бекхан Шайзада дебютировал в 2016 году и с тех пор сыграл в КПЛ 85 матчей. В 2023 году в составе шымкентцев вратарь завоевал чемпионский титул, а годом ранее - Кубок Казахстана.