"Ордабасы" показывает нестабильные результаты на финише сезона чемпионата Казахстана, в связи с чем в клубе планируются значительные изменения в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

В шымкентском клубе хотят обновить и молодить команду, особенно это касается казахстанской части состава. "Ордабасы" готов расстаться сразу с несколькими местными футболистами, включая лидеров. Ранее возникала информация о возможном уходе Бауыржана Исламхана. Несмотря на контракт (который действует и в следующем году), есть вероятность ухода и капитана команды Асхата Тагыбергена.

Относительно спокойны за свое будущее могут лишь Бекхан Шайзада, Султанбек Астанов и Сагадат Турсынбай, поскольку это воспитанники клубы, к тому же еще достаточно молодые игроки.

В шымкентском клубе существует мнение, что чемпионская команда исчерпала себя и на данный момент некоторые футболисты имеют слишком высокое влияние в раздевалке. И это также может послужить фактором для перестройки команды.

Напомним, что на данный момент "Ордабасы" занимает третью позицию в чемпионате Казахстана, набрав 39 очков после 22 матчей. В минувшем, 24-м туре шымкентцы сенсационно уступили на своем поле "Женису".