"Ордабасы" - уже чемпион? Золото КПЛ еще никогда не было так близко к Шымкенту

За семь туров до конца чемпионата шымкентский "Ордабасы" лидирует в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) с отрывом в восемь очков от ближайших конкурентов. Пока команда Александра Седнева вырывает победу в компенсированное время у "Кайрата", находящиеся в погоне за лидерами "Астана" и "Актобе" теряют очки в домашних играх с "Кайсаром" и "Тоболом" соответственно. Корреспондент Vesti.kz задается вопросом - а не оформили ли шымкентцы чемпионство уже сейчас?

Накануне гол хорватского полузащитника Бернардо Матича на седьмой добавленной минуте принес "Ордабасы" очередную победу в КПЛ - 1:0. В то же время "Астана" в концовке матча с "Кайсаром" упустила победный счет и потеряла очки (1:1). А "Актобе" отыгрался, уступая в домашней встрече с "Тоболом", но на большее не хватило - 1:1.

Теперь в активе "Ордабасы" 48 очков, а у "Актобе" и "Астаны" - по 40 баллов. При этом актюбинцы провели на один матч больше по сравнению с конкурентами из Шымкента и столицы. Отрыв в концовке сезона у южан действительно солидный, и теперь подопечным Седнева нужно лишь не растерять драгоценное преимущество.

То, что "Ордабасы" вылетел в еврокубках от первого же соперника - польской "Легии", конечно, нехорошо. Но теперь, когда у команды задача финишировать в чемпионате первыми, - это уже отчасти преимущество. Шымкентцы могут не отвлекаться на другие турниры и выходить на каждый следующий матч в КПЛ как на финал. А уже после окончания чемпионата их ждет настоящий финал - за Кубок Казахстана.

Вот такой календарь остается у "Ордабасы" до конца кампании-2023:

27 августа - в гостях с "Тоболом"

15 сентября - в гостях с "Актобе"

23 сентября - дома с "Астаной"

27 сентября - дома с "Мактааралом"

30 сентября - в гостях с "Жетысу"

21 октября - дома с "Шахтером"

28 октября - в гостях с "Каспием"

4 ноября - финал Кубка Казахстана с "Тоболом".

Следующий матч с "Тоболом" очень непростой на бумаге. Но нужно учитывать, что эта игра пройдет между двумя важнейшими встречами костанайцев с чешской "Викторией" в Лиге конференций (24 и 31 августа). Поэтому Милич Чурчич, вероятно, задействует ротацию. Это хороший шанс для "Ордабасы", который наверняка выйдет с максимально укомплектованным составом.

Уже после перерыва на матчи сборных шымкентцев ждут встречи с ближайшими конкурентами - "Актобе" и "Астаной". Матч с красно-белыми в гостях может получиться сложным, ведь и соперникам больше не на что надеяться, как на хорошую концовку в КПЛ. Из Лиги конференций команда Андрея Карповича тоже вылетела.

Дома с "Астаной" может быть проще, особенно если столичные пробьются в групповой этап Лиги конференций. Первый матч в группе пройдет 21 сентября. Но при таком раскладе практически точно игра с "Ордабасы" будет перенесена. Ведь играть на второй день после еврокубков нереально. Но в любом случае у столичных будет двойная нагрузка в случае выхода в квартет Лиги конференций. А "Ордабасы", при этом, будет играть с командой Григория Бабаяна дома.

С конца сентября "Ордабасы" будет играть уже не со столь мощными соперниками. "Мактаарал" и "Каспий" борются за выживание, а "Шахтер" и "Жетысу" просто находятся в нижней части турнирной таблицы. Терять очки с соперниками из этой категории шымкентцы в этом сезоне не привыкли.

Вывод: у "Ордабасы" впереди есть несколько тяжелых матчей, но в большинстве из них они все равно считаются фаворитами. Даже в случае одной или двух осечек, соперники математически догнать их не смогут, поэтому шансы на чемпионство у "Ордабасы" очень высоки. Тем более, что "Астана" и "Актобе" сами находятся в не лучшем положении, и у этих команд еще могут случиться потери очков в следующих турах.

Теперь вспомним, какова была ситуация в таблице за семь туров до конца в прошлых сезонах КПЛ:

2022 - "Актобе" имел отрыв в два очка от "Астаны", но в итоге упустил лидерство и чемпионство;

2021 - "Тобол" имел минимальный отрыв от "Астаны", но все равно стал чемпионом;

2020 - "Кайрат" имел шестиочковый отрыв от "Тобола" и уверенно стал чемпионом;

2019 - "Астана" имела минимальный отрыв от "Тобола" и стала чемпионом;

2018 - "Астана" имела отрыв в четыре очка от "Кайрата" и стала чемпионом;

2017 - "Астана" имела семь очков отрыва от "Кайрата", но растеряла шесть из них к концу первенства. Все равно стала чемпионом;

2016 - "Астана" имела восемь очков отрыва от "Кайрата" и стала чемпионом, опередив алматинцев на два пункта;

2015 - за семь туров до финиша у "Астаны" было два очка отрыва от "Кайрата". Но дальше случилось невообразимое: за четыре тура до финиша уже у алматинцев был пятиочковый отрыв, но в итоге "Астана" догнала конкурентов и опередила их по дополнительным показателям, став чемпионом;

2014 - "Актобе" на два очка обходил "Кайрат", на три - "Астану", но в итоге "Астана" стала чемпионом с отрывом в пять пунктов от "Актобе";

2013 - "Актобе" и "Астана" шли вровень, но в итоге актюбинцы опередили столичных на один балл и стали чемпионами.

Как видим, за последние десять лет было несколько памятных камбеков на финише от "Астаны" (2014, 2015, 2022). Также "Кайрат" дважды мощно сокращал разрыв за последние семь матчей (2016, 2017), но этого становилось недостаточно. Однако никто за это время не отыгрывал отрыв в восемь баллов, и эта задача выглядит практически недостижимой, учитывая текущую форму "Ордабасы" и их нацеленность на чемпионство.

Отметим, что лучшим достижением "Ордабасы" в истории КПЛ является третье место. До бронзовых медалей шымкентцы добирались в 2017-м и 2019-м. В этом году может случиться историческое достижение, ведь в Шымкенте в прошлом чемпионов Казахстана еще не было.

Фото: ФК "Ордабасы"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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