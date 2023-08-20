"Ордабасы" в добавленное время вырвал победу над "Кайратом" в центральном матче тура КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" выиграл "Кайрат" в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоялась в Шымкенте сегодня, 20 августа, и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал хорват Бернардо Матич. При этом вратарь гостей Даниил Устименко отразил пенальти во втором тайме.

После этого, "Ордабасы" с 48 очками остался на вершине турнирной таблицы, а алматинский "Кайрат" с 32 очками остался пятым. Причем шымкентцы провели на одну игру меньше, нежели "кайратовцы".

С турнирной таблицей вы можете ознакомится ниже.

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