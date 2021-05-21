В прошлом году в молодежной сборной Казахстана было сразу три талантливых вратаря примерно равных возможностей и потенциала, но в нынешнем сезоне регулярно из них играет лишь Мухаммеджан Сейсен. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему игровую практику не получает Данил Устименко и как потерял место в основе Бекхан Шайзада.

Если в прошлом, чемпионском сезоне Алексей Шпилевский периодически предоставлял шанс Устименко, то в этом все изменилось. Пока молодой вратарь сыграл лишь в матче Суперкубка Казахстана за третье место против "Шахтера".

При этом мы видим, что первый номер алматинского клуба Стас Покатилов далеко не идеален и даже допускает результативные ошибки. Безусловно, с каждым неудачным матчем Шпилевский все дальше от мысли, чтобы рисковать и ротировать игроков на столь ответственной позиции, как вратарь.

Устименко остается лишь ждать своего шанса. Возможно, практика появится после старта еврокубковой кампании, где будет более плотный график. Но также нельзя исключать такой неожиданный вариант, как отъезд Устименко в Россию в составе созданной команды "Кайрат-Москва".

Ситуация с Шайзадой совсем иная. Новый тренерский штаб "Ордабасы" с первого же тура сделал ставку на своего молодого воспитанника, однако конкуренция с опытным Владимиром Плотниковым не закончилась.

Бекхан отыграл семь матчей из восьми на старте, но в этот период уместились четыре мяча от "Актобе" (включая гол с центра поля от Сергеева) и три от "Кайрата".

С девятого тура Седнев окончательно вернул в основу Плотникова. В четырех играх Владимир два раза сыграл на ноль (у Шайзады столько же, но только за семь игр) и плюс по-настоящему выручил команду в Атырау, где взял пенальти от Шкодры. Столь впечатляющий игровой отрезок Плотникова лишь отдаляет от основы Шайзаду.

Во вратарской профессии имеют большое значение не только навыки, но и психологическое, ментальное состояние. Более опытные Покатилов и Плотников выигрывают конкуренцию во многом благодаря этому фактору.

В итоге получается, что Устименко не может вытеснить Покатилова, даже несмотря на его ошибки, а Шайзада оказался недостаточно убедителен в момент, когда получил шанс.

Фото: ФК "Кайрат"©, ФК "Ордабасы"©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!