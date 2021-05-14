15 июня "Кайрат" узнает соперника по первому раунду квалификации Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz предположил, какие позиции нуждаются в усилении перед началом выступлений в еврокубках.

Алматинцы сейчас буксуют в чемпионате, потеряв 13 очков после трети дистанции. Причин в их игровом кризисе предостаточно, в том числе это связано и с трансферной политикой клуба в межсезонье.

Кадровые проблемы усугубились потерей Яцека Гуральски. Поляк выбыл из-за тяжелой травмы и пропустит значительную часть сезона. Это с негативной точки зрения сильно сказывается на игре всей команды.

В межсезонье в усилении состава наметился явный крен в сторону атаки, но более или менее равноценная замена Гуральски в опорной зоне так и не была найдена. Возможно, преобразования должны коснуться именно этой позиции.

Еще одним слабым местом оказалась оборона. Речь идет о центральной зоне. Невнятная игра Раде Дугалича дорого стоила команде - вспомнить хотя бы ничью с "Тоболом" (2:2), где серб отметился чудовищным привозом.

Его замена на Дениса Полякова не сильно изменила ситуацию в обороне. Поэтому хотя бы для создания конкуренции в защите должен появиться, по крайней мере, еще один исполнитель.

Что касается атаки, то здесь вроде бы есть, из кого выбирать. Однако наиболее убедительно пока выглядит Хосе Канте, пришедший клуб в этом году. А вот Штрели Мамба, представленный чуть ли не главным новичком команды, не впечатляет. Легионер из Германии, умеющий действовать в центре нападения, мог занять место и на правом фланге, но там он не показывает себя. Вероятно, "Кайрату" требуется скоростной и креативный вингер - одного Гулжигита Алыкулова, как мы видим, мало.

Сильно сдал Адеринсола Эсеола, и видно, что не хватает свежести Вагнеру Лаву. Выздоровевший Артур Шушеначев должен внести оживление в атаке, но, учитывая то, что, скорее всего, в конце сезона новые контракты не будут предложены Эсеоле и Лаву, умозрительно напрашивается появление других форвардов.

Напомним, "Кайрат" после десяти туров занимает третье место в чемпионате Казахстана. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!