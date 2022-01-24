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Одноклубник Хабиба, спасение Роберто Карлоса и трансфер в Ла Лигу, или что известно о новичке "Аксу"

Одноклубник Хабиба, спасение Роберто Карлоса и трансфер в Ла Лигу, или что известно о новичке "Аксу"
©ФК "Анжи"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Одним из новичков дебютанта КПЛ - "Аксу" стал известный российский защитник Али Гаджибеков. Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с карьерой футболиста, который играл в золотом составе махачкалинского "Анжи" и был на примете у клуба из чемпионата Испании.

32-летний Гаджибеков всю свою карьеру провел в российских клубах. Он является воспитанником "Анжи", в котором выступал с 2006 по 2016 год. Вписав свое имя в историю родного клуба, Али также попробовал себя в составе "Крыльев Советов". В Самаре он играл под руководством тренера Андрея Тихонова.

В последующие годы оборонец играл в составах "Енисея", "Нижнего Новгорода", "Чайки" и дагестанского клуба "Динамо-Легион", который также поддерживает Хабиб Нурмагомедов. Летом прошлого года сообщалось, что экс-чемпион UFC подписал контракт с клубом, а позже президент "Динамо-Легион" не исключал, что Нурмагомедов может принять участие в игре Кубка России.

Можно сказать, что какое-то время Гаджибеков был одноклубником звездного "Орла". Интересно, что сам Али тоже когда-то занимался единоборствами, а именно вольной борьбой и кикбоксингом.

Одноклубник Хабиба, спасение Роберто Карлоса и трансфер в Ла Лигу, или что известно о новичке "Аксу". Фото 1

Футболом Гаджибеков начал заниматься в шесть лет. Все началось с того, что этим видом спорта увлекся старший брат Али - Альберт Гаджибеков (играл за ряд российских клубов - прим. ред.). Следом за ним в футбольной секции оказался и сам Али.

В 2011 году Гаджибеков женился, ему тогда было 22 года. Уже десять лет Али является семьянином и растит детей. Однажды футболист рассказал об особенностях свадьбы в Дагестане. По словам Али, на его свадьбе присутствовало около 700-800 гостей, и для местных людей это вполне нормально.

Гаджибеков является достаточно универсальным футболистом, который может сыграть как в центре обороны, так и на обоих флангах. Он легко подстраивается под любую тактическую схему, и тренеры часто выделяли его именно за эту особенность. Болельщики "Анжи" до сих пор вспоминают их связку с Расимом Тагирбековым. Вместе они играли не только в клубе, но успели выступить и за вторую сборную России.

Но этим универсальность Гаджибекова не ограничивается. В 2010 году игрок несколько раз вынужденно играл и в полузащите, и даже в нападении. Настолько разносторонним был Али в "Анжи". 

Спустя год в "Анжи" началась новая, пусть и короткая пора. Тогда в Махачкалу пачками привозили звезд. Приехали Роберто Карлос, Самуэль Это'О, из "Челси" был выкуплен Юрий Жирков. Еще многие талантливые футболисты из России и Европы неожиданно оказывались в составе "Анжи".

Но приход звезд никак не сказался на статусе тогда еще молодого и перспективного Гаджибекова - он по-прежнему играл в старте и был достаточно продуктивен. Еще Али отлично общался со своими партнерами, помогал приезжим футболистам с адаптацией.

Один из показательных моментов - именно Гаджибеков стал одним из тех, кто привел Карлоса "в чувство" после расистского скандала на матче с "Крыльями Советов" в Самаре. Тогда в легенду сборной Бразилии с трибун прилетел банан, а Роберто в слезах покинул поле, отказавшись доигрывать встречу. Али вместе с двумя товарищами не оставил все на самотек, и парни быстро развеселили Карлоса, буквально на руках принеся звезду к гостевому сектору, где болельщики скандировали имя бразильца. 

Одноклубник Хабиба, спасение Роберто Карлоса и трансфер в Ла Лигу, или что известно о новичке "Аксу". Фото 2

Известно, что Гаджибеков поддерживает "Манчестер Юнайтед", и однажды он признался, что его мечта - сыграть в футболке "красных дьяволов". До такого уровня Али так и не дошел, но в 2015-м им всерьез интересовался испанский "Депортиво", который выступал в Ла Лиге. Но так получилось, что Гаджибеков только продлил контракт с "Анжи", поэтому вариантов сменить обстановку у него уже не оставалось.

За вторую сборную России Гаджибеков провел пять матчей. Он играл с целым рядом известных российских игроков в одной команде, а тренировал эту сборную экс-наставник казахстанской дружины Юрий Красножан. Несколько матчей в футболке сборной России Али провел вместе с Артемом Дзюбой, который вскоре дорос до главной команды страны.

Сейчас трансферная стоимость Гаджибекова равна 200 тысячам евро, а максимально отметка добиралась до двух миллионов. Свой последний сезон в высшем дивизионе чемпионата России он провел в сезоне-2018/19 в составе красноярского "Енисея".

Одноклубник Хабиба, спасение Роберто Карлоса и трансфер в Ла Лигу, или что известно о новичке "Аксу". Фото 3

Из достижений Али можно отметить бронзу РПЛ сезона-2012/13, а также выход в финал Кубка России в той же кампании. Тогда же Гаджибеков был игроком запаса, когда команда выступала в групповом этапе Лиги Европы, а затем вышла в 1/16 и 1/8 финала турнира.

А вот в сезоне-2013/14 Али играл куда чаще, выходя на поле и в матчах группы, и в играх плей-офф Лиги Европы. Еврокубковый опыт за плечами Гаджибекова также имеется. В КПЛ не так много футболистов, которые выступали в еврокубках против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и других топ-клубов. 

Напомним, что для "Аксу" это будет дебютный сезон в высшей лиге чемпионата Казахстана по футболу.

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Фото: ФК "Анжи"©️

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