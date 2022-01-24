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Бердыев собирает свиту? Зачем "Кайрат" пригласил нового тренера

Бердыев собирает свиту? Зачем "Кайрат" пригласил нового тренера
©"Спорт-Экспресс"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В алматинском "Кайрате" произошли очередные изменения - в тренерский штаб основной команды вошел Иван Данильянц. Корреспондент Vesti.kz поговорил по этому поводу с Павлом Черепановым, который объяснил, с чем связано это назначение и почему Курбана Бердыеву необходим такой специалист. 

- Павел Петрович, является ли для вас сюрпризом приезд в "Кайрат" Ивана Данильянца в качестве ассистента Курбана Бердыева?

- Для меня это точно не сюрприз. Во-первых, в феврале прошлого года Курбан Бекиевич прилетал в Алматы для переговоров с Кайратом Боранбаевым. Пару часов мы общались. На мой вопрос о здоровье Ивана Альбертовича, а у него была серьезная травма, Бердыев сказал, что лечение завершено и он готов к работе.

Во-вторых, в одном из недавних моих интервью на вашем сайте говорилось о тревоге и озабоченности в связи с тем, что "Кайрат" покидает большая группа ведущих игроков. В этой связи опыт Данильянца в работе с молодежью очень пригодится. Это одна из причин, почему он приглашен в клуб.

- Уверены, что он именно тот специалист, который в настоящий момент нужен Бердыеву? И в чем видите другую причину приглашения Данильянца?

- Уверен. Именно в настоящий момент! Кстати, у Ивана Альбертовича есть и успешный опыт работы в "Ростове" с профессионалами высокой квалификации.

Теперь о второй причине. Дело в том, что Бердыеву для принятия решений по вопросам организации эффективной учебно-тренировочной работы нужен оппонент, а лучше целая группа специалистов с высоким уровнем знаний и умений, вместо тех, кто преданно смотрит ему в глаза, ловя каждое слово. Говорю это, потому что знаю, как была организована работа в "Рубине" и "Ростове".

- Из ваших слов можно сделать вывод, что в "Кайрате" учебно-тренировочный процесс был неэффективным? И что было необычного в работе Курбана Бердыева, которая приносила выдающиеся результаты?

- В определенной степени ответ на первый вопрос содержится в недавнем интервью Нуралы Алипа, которое он дал во время сбора в составе "Зенита". Его спросили о впечатлениях, связанных c тренировками. Алип сказал: "Это высокий уровень, поэтому тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно, в день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался. Все очень интересно и в новинку для меня, приятно впечатлен".

Первую игру за основной состав "Кайрата" Нуралы сыграл 11 марта 2018 году. За прошедшее время в клубе работали четыре главных тренера. Удивительно, тренировки этих специалистов не оставили в памяти футболиста положительных впечатлений. Относятся ли эти слова ко всем тренерам, сказать не берусь. Допускаю, что это интервью - эмоции и желание таким способом отблагодарить "Зенит" за возможность тренироваться с командой на сборе в Эмиратах.

Чтобы ответить на второй вопрос, достаточно вспомнить известные слова, что "короля делает свита". В "Рубине" и "Ростове" она работала очень эффективно, потому что состояла из высококвалифицированных специалистов. Плюрализм мнений в вопросах организации тренировочного процесса на всех его этапах, от больших циклов до отдельных тренировок, поощрял сам Бердыев. Понятно, последнее слово было за ним. При неудачах никогда не кивал в сторону "свиты", всегда брал ответственность на себя.

В этом отношении Курбан Бекиевич похож на Юргена Клоппа, который ценит, когда кто-то ставит под сомнения его решения, не соглашается со всем подряд и не боится говорить резкие слова.

- Вы десять лет находились в тренерском штабе Бердыева, сейчас вас там нет. Почему?

- Вы не первый, кто задает мне этот вопрос. Не припоминаю, чтобы в "Кайрат" снова брали на работу тех, кого уже увольняли из клуба. Это, на мой взгляд, первая, но не основная причина.

Вторая заключается в том, что Курбану Бекиевичу цифровые аналитические программы, которые помогают оценивать эффективность игры футболистов, сегодня не нужны, так как его опыта и знаний вполне достаточно для успешной работы. Он, конечно, знает, что основы методик, которые в настоящее время успешно использует наша с Андреем Костогрызовым аналитическая группа CreoSoccer.kz, были разработаны в "Рубине" и работали эффективно. Приведу такой пример.

Однажды динамика метрики "количество точных отборов" показала проседание этого важного показателя качества оборонительных действий. Исправить положение помогло известное упражнение из арсенала советской школы спортивной тренировки - держание мяча 10 на 10, на одной третьей части футбольного поля, с персональной опекой, каждый с каждым. Двух повторов этого упражнения в одном недельном цикле было достаточно, чтобы навык успешно отбирать мяч восстановился.

Вывод очевиден - эффективная коррекция тренировочного процесса невозможна без использования цифровых методик, которые выявляют закономерности и "узкие" места в игре команды. 

Из своего опыта и наблюдений знаю, что нарезками игровых моментов, которые делают видеооператоры, ограничивается вся аналитическая работа в большинстве наших клубов. Нарезки важны для разбора игры, но это не динамический анализ эффективности индивидуальных технико-тактических действий футболистов от тура к туру, от игры к игре! Особенно это важно для отбора и мониторинга уровня подготовки футболистов сборных команд.

CreoSoccer.kz в 2019 году вел такую аналитику для Михала Билека по списку, который насчитывал 35 кандидатов в национальную сборную. Работа велась в течение всего спортивного сезона. Давно доказано, что результат в футболе зависит от его качества.  Все это знают, но игру футболистов упорно определяют "на глазок", полагаясь кто на опыт, кто на интуицию, кто еще на что-то. В большинстве случаев итог один и тот же - срочный поиск нового места работы.

- Почему вы закрыли telegram-канал? Он активно развивался, размещались аналитика игр и методический материал по развитию игрового мышления футболистов.

- Да, действительно, канал был ориентирован на разговоры не про футбол, а о футболе. О самой игре и о ее качестве. Число подписчиков выросло до трех сотен, а некоторые посты посмотрели три тысячи человек. Со временем накопился большой фактический материал, который, с графиками и таблицами, размещать на канале стало невозможно из-за его формата. Чтобы продолжить выставлять такую аналитику в СМИ, нужен блог на каком-то сайте, который для привлечения дополнительного числа подписчиков и просмотров был бы заинтересован в таком материале. Новый спортивный сезон не за горами, уверен, он будет интересным.

"Кайрат" определился с легионерами на новый сезон

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Бердыев Курбан Алматы

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