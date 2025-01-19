25-летний белорусский экс-полузащитник "Кайсара" Дмитрий Бородин нашел новый клуб у себя на родине, сообщают Vesti.kz.

Бородин ранее отказался продлевать контракт с кызылординским клубом из-за финансовых проблем и долгов клуба перед футболистами.

В итоге хавбек решил вернуться в Беларусь и подписал контракт с футбольным клубом "Гомель", он является воспитанником этой команды.

В Казахстане Дмитрий Бородин выступал за "Ордабасы" и "Кайсар".

Всего в казахстанской Премьер-лиге Бородин провел 54 матча, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.