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Один из лидеров "Кайсара" перешел в белорусский клуб

©ФК "Кайсар"

25-летний белорусский экс-полузащитник "Кайсара" Дмитрий Бородин нашел новый клуб у себя на родине, сообщают Vesti.kz

Бородин ранее отказался продлевать контракт с кызылординским клубом из-за финансовых проблем и долгов клуба перед футболистами. 

В итоге хавбек решил вернуться в Беларусь и подписал контракт с футбольным клубом "Гомель", он является воспитанником этой команды. 

В Казахстане Дмитрий Бородин выступал за "Ордабасы" и "Кайсар". 

Всего в казахстанской Премьер-лиге Бородин провел 54 матча, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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