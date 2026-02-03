КПЛ
Вчера 15:00

Объявлена дата и время матча "Кайрат" - "Тобол" за Суперкубок Казахстана

©qfl.kz

Стали известны дата и время проведения матча за Суперкубок Казахстана между алматинским "Кайратом" и костанайским "Тоболом", передают Vesti.kz.

Продолжение
Нани? "Актобе" представил состав на вторые сборы
Вчера 16:20  
Тремя голами обернулся матч клубов Алипа и Зайнутдинова
Вчера 19:00  
Легенда "Кайрата" хотел бы подписать Месси в клуб Алипа
Вчера 20:59  
"Кайрату" назвали соперников по Лиге чемпионов-2026/27
Вчера 22:26  
Место и время встречи

Встреча между действующим чемпионом казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и обладателем Кубка страны состоится 28 февраля на стадионе "Астана Арена". Начало матча запланировано на 17:00.

История Суперкубка

В 2025 году трофей завоевал "Кайрат", обыграв в столице "Актобе" со счётом 2:0. На сегодняшний день алматинский клуб трижды становился обладателем Суперкубка, столько же раз трофей доставался костанайскому "Тоболу".