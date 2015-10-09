Объявлен трансфер полузащитника с опытом игры за сборную Казахстана

Казахстанский полузащитник Адильхан Добай вернулся в расположение талдыкорганского "Жетысу", за который выступал в 2024 году, передают Vesti.kz.
В минувшем сезоне он играл за павлодарский "Иртыш", проведя 22 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Ранее Добай также выступал за "Мактаарал", "Ордабасы" и "Академию Онтустик".
Хавбек привлекался в сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Чемпионат Англии 2025/26 • Англия, Сандерленд • Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 1 человек
Реклама