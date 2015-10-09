Объявлен трансфер полузащитника с опытом игры за сборную Казахстана

Казахстанский полузащитник Адильхан Добай вернулся в расположение талдыкорганского "Жетысу", за который выступал в 2024 году, передают Vesti.kz.

В минувшем сезоне он играл за павлодарский "Иртыш", проведя 22 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее Добай также выступал за "Мактаарал", "Ордабасы" и "Академию Онтустик".

Хавбек привлекался в сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!