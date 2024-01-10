Обвал зарплат казахстанцев и дефицит практики для сборников? Первые выводы после отмены лимита на легионеров

Сегодня, 10 января, было принято решение об отмене лимита на легионеров в чемпионате Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как это изменит внутренние особенности нашего футбола и может ли такой шаг глобально изменить развитие игры во всей стране.

"Кайрат" был против отмены лимита, Адиев - за

Наш футбол продолжает жить в режиме парадокса. По информации некоторых источников, единственным клубом из числа участников будущего сезона чемпионата Казахстана, кто был против отмены лимита оказался "Кайрат". То есть, единственный частный клуб такого уровня в стране по сути отреагировал острее всех государственных на правило по которому нормально жить частному клубу, но не тому, кто получает деньги из Акимата и других госисточников.

Любопытна и позиция главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, он выступил за отмену лимита, в частности заявив:

"Приедут более качественные иностранные легионеры, и наши местные футболисты будут с более сильными легионерами конкурировать, что немаловажно для наших парней, им это даст здоровую конкуренцию в сборной". К слову, в прошлом году многие сборники из "Астаны" приезжали к Адиеву имея проблемы с практикой в клубе. После отмены лимита шансы, что такая ситуация станет постоянной возросли в несколько раз.

Уровень зарплат для казахстанских игроков станет другим?

Тенденция по уменьшению контрактов для казахстанцев началась еще несколько лет назад, повлияло как снижение бюджетов в клубах, так и закон ЕАЭС, который приравнял игроков из этих стран к казахстанцам. Вероятно, в ближайшие пару лет резкого обвала для казахстанцев не произойдет, особенно для сборников. Все-таки для любой команды наличие игрока сборной это важно, в первую очередь это отражается на восприятии публики. Да и нельзя забывать, что даже в новых реалиях в заявке так или иначе должно быть 13 воспитанников казахстанского футбола, а значит востребованность в них остается.

Отмена лимита ударит по игрокам из ЕАЭС?

При этом, новое правило наверняка отразится на игроках из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. Теперь они по сути такие же легионеры, как и все остальные. А значит клубам КПЛ можно не акцентировать внимание строго на этих рынках. В новых условиях вполне возможно найти легионера дешевле в Южной Америке или Африке. Но учитывая территориальную и климатическую особенность, а также давнюю связь рынков между постсоветскими странами, трансферы игроков ЕАЭС точно не прекратятся, но, возможно, их станет меньше.

Критика и давление на клубы возрастет, Куат Хамитов уже готов

Даже если наши клубы повысят свои результаты в еврокубках в будущем сезоне, им придется выслушивать критику с разных сторон. Большое количество легионеров при клубах с государственными бюджетами неминуемо приведет к бурному обсуждению в других видах спорта. Критиков казахстанского футбола вроде Куата Хамитова станет в разы больше.

Давление и ожидание от команд, участвующих в еврокубках будет гораздо выше, ведь сейчас можно будет сказать - вам дали все условия, никаких ограничений по стартовому составу, работайте над селекцией и развивайтесь. Справятся ли с этим наши топ-клубы - большой вопрос.

Казахстанцы поедут в Европу?

Мы уже подробно рассуждали на эту тему в недавнем материале и повторимся, что даже отмена лимита едва ли кардинально изменит положение казахстанских игроков и особенно сборников. Даже в рамках нынешнего трансферного окна, когда все знали о грядущем новом правиле, казахстанские сборники остались востребованы внутри КПЛ. И большинство из них не приложили больших усилий, чтобы уехать, а решили остаться в теперь уже относительной зоне комфорта.

В итоге, отмена лимита это хорошо или плохо?

Равная конкуренция это безусловно нормально в любом виде спорта, но в очередной раз мы обратим внимание на один очень важный фактор - казахстанский футбол живет на государственные деньги. Новый лимит это способ поднять уровень клубного футбола в быстрые сроки, но он не подразумевает существенного сдвига в детско-юношеском секторе, а это как известно фундамент в любой успешной футбольной державе. И не будем забывать, что чемпионаты этих держав существует при частном финансировании и в строгих экономических реалиях.

Есть ощущение, что мы вновь начали с верхушки наших проблем, а не углубились там, где их корень. Классные легионеры конечно дадут иное качество и взбодрят казахстанских игроков, но еще вопрос, будет ли селекция на легионеров повсеместно квалифицированной, ведь такого не было даже в прошлые годы, когда каждое место иностранца было более ценным.

Да, конкуренция в лиге может возрасти, это в том числе шанс тренерам проявить себя. Но все же - в казахстанском футболе остаются гигантские трудности с инфраструктурой, а клубные академии работают далеко не в идеальных условиях - в фундаментальном смысле эти вопросы представляется более важными на данном этапе.

Фото: ФК "Кайрат"©, ФК "Астана"©