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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана

Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана
©КФФ

Первое место в группе Лиги наций в 2022 году и самый успешный отборочный цикл под эгидой УЕФА в 2023 году вдохновил многих болельщиков сборной Казахстана по футболу и возникло ощущение, что это станет триггером для отъезда местных игроков в приличные европейские чемпионаты. Однако массовой релокации не произошло и корреспондент Vesti.kz нашел этому объяснения. 

Этой зимой трансферные ожидания касательно казахстанских игроков были высокими, множество слухов и инсайдов возникало вокруг футболистов сборной. Максима Самородова смотрят в Италии, Ислама Чеснокова - в Греции, Еркин Тапалов вроде должен был уехать в Турцию. Но на деле: Самородов едет на сборы с "Актобе", Чесноков ближе к тому, чтобы остаться в КПЛ, Тапалов уже подписал контракт с "Тоболом". Это все исключительно примеры и мы не собираемся подробно разбирать каждый случай и уж тем более не осуждаем выбор названных игроков. 

Взлет сборной Казахстана в отборе ЧЕ-2024, безусловно, впечатлил и обратил на себя внимание многих специалистов, скаутов, тренеров. Но есть несколько причин, почему мгновенных и массовых трансферов в Европу не произошло.

В первую очередь многие лидеры сборной уже достаточно возрастные футболисты. В Европе с точки зрения иностранцев смотрят на перспективу, рост, динамику. Когда тебе 33 года, ты уже сформировавшийся спортсмен и менять тебя не только как футболиста, но и как профессионала уже не имеет особого смысла. Асхат Тагыберген, Игорь Шацкий, Сергей Малый, Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов и Абзал Бейсебеков не подходят крепким европейским чемпионатам как раз в силу возраста. Да, у того же Тагыбергена было предложение из первой лиги Турции, но это максимум в данной ситуации и, как видите, Асхат в силу разных причин не доехал даже в эту точку. В условиях Казахстана мы видим по локальным историям, кто действительно нужен Европе. Данил Устименко, 23 года, едва ли не самый перспективный вратарь в стране, летом прошлого года получил реальный оффер от турецкого "Истанбулспора". Актуальный кейс - Давид Есимбеков, 19 лет, едет на просмотр в кипрский "Арис". 

Второй фактор - деньги. Отмену лимита на легионеров в КПЛ еще не ввели, поэтому пока ценник и спрос на казахстанских футболистов внутри рынка остается и даже в случае введения новых правил эта тенденция сохранится в ближайшие пару лет, поскольку сборники зачастую олицетворяют команды, без них возникнет недовольство публики и областных руководителей. К тому же Самородову и Чеснокову возможно и есть предметный интерес в Европе, но финансовый аспект сильно отличается. Показательная история с Рамазаном Оразовым - он был максимально настроен уехать и сделал все для этого, в том числе сильно подвинулся в зарплате. Даже в "Аксу" хавбеку платили больше, чем в Словении, и это уже не говоря о наших клубах уровня "Тобола" и выше. То есть, чтобы уехать, ты должен подавить соблазн заработать здесь и сейчас. И далеко не всем удается устоять перед предложением играть дома в комфорте и за гораздо более выгодные условия. А если это все же происходит, то в определенный момент на игроков действует фактор финансов и они возвращаются на родину, как это сделал Ян Вороговский и как, возможно, сделает тот же Оразов.  

Ну и наконец, а есть ли реальный и массовый спрос на казахстанцев в Европе? Глядя правде в глаза, мы скажем скорее нет. Увы, порой мы выдаем желаемое за действительное. Если бы упомянутые Чесноков и Самородов были абсолютно убедительны в рамках высоких стандартов евролиг, их бы забрали еще в ноябре-декабре. Но у клубов есть сомнения, даже взлет сборной Казахстана и карьерный путь Бахтиера Зайнутдинова не убеждают их в целостности и эффективности нашего рынка. Нужна работа агента, уступки и огромное желание со стороны игрока, рекомендации тренеров и отчеты скаутов, стабильно успешные отрезки в международных турнирах. 

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
КПЛ Сборная РК по футболу Вороговский Ян Оразов Рамазан Казахстанцы за границей Межсезонье в КПЛ

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