Обладатель Кубка Казахстана по футболу решил судьбу четырех иностранцев

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:12
©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" объявил об уходе ряда иностранных игроков, сообщают Vesti.kz.

Стан обладателей Кубка Казахстана - 2023 в связи с окончанием срока действия контрактов и по обоюдному согласию сторон покинули: Иван Коновалов и Павел Киреенко (оба Россия), Боян Младович (Сербия) и Павел Забелин (Беларусь).

Тем временем, как сообщает пресс-служба костанайцев команда приступила в Турции к подготовке к новому сезону. На сборы, кроме тех, кто остался в составе с минувшего года и продливших контракты, отправились молодые игроки из Костаная, а также потенциальные новички – как казахстанцы, так и легионеры.

Напомним, в минувшем сезоне "Тобол", завоевав Кубок Казахстана, финишировал на восьмом месте в КПЛ.

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Тобол ФК Казахстан Межсезонье в КПЛ КПЛ

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